„Jsme od Mladé Boleslavi. Jezdíme pravidelně do Pece pod Sněžkou na akci Krakonošův guláš, tak jsme letos poprvé zkusili i polévky v Malé Úpě. Bylo to parádní. Počasí sice mohlo být lepší, ale jsme na horách, tak co,“ byla spokojená Veronika Šulcová z Dolního Bousova, která si vyzkoušela soutěž v pojídání borůvkových knedlíků.

Poctivý králičí vývar dostal nejvíc hlasů

Lidem nejvíce zachutnala pajšlouka z králíka od Pivovaru Trautenberk. „Vítěznou polévku vybíral sám šéfkuchař. Vždycky se snaží, aby splnil daná kritéria - tedy polévku, která je krajová, krkonošská. Většinou jsme proto soutěžili s polévkou, kde byly brambory, houby a podobně. Letos se snažil jít trochu netradiční cestou, tedy poctivým králičím vývarem s kořenovou zeleninou, a vyplatilo se,“ měla radost z třetího prvenství na Maloúpské vařečce ředitelka Pivovaru Trautenberk Dagmar Budová.

„Váhali jsme nad třemi polévkami. Tato byla jediná, kterou ještě nikdo z našich kuchařů nevařil a v soutěži se neobjevila. Škoda, že jsme se letos strefili svou volbou i do výběru Chaty Moravanka. Prvního místa si velmi ceníme, je to parádní zakončení letní stánkové sezony a pro nás fajn utvrzení v tom, že vařit v Trautenberku umíme,“ řekla šéfka Pivovaru Trautenberk.

Slavila také Chata Sněženka, jejíž zelňačku zařadila na první místo v kategorii Profi vařečka odborná porota složená z profesionálů působících v gastronomii. Hodnotily se čtyři kategorie: vůně, vzhled a struktura, invence a servis a samozřejmě chuť. Sněženka získala rovněž první místo v další kategorii Vařečka Sympaťačka. „Je to recept mojí kamarádky Jany Kopecké z Malé Úpy, která mě ho naučila. V pravidlech bylo, že se musí uvařit 53 litrů. Vstali jsme v pátek o šesté ráno a končili o půl jedné v noci. Vypili jsme k tomu pár lahví vína, protože jinak by se to nedalo přežít,“ přiznala Eva Havelková, které patří s manželem Chata Sněženka v Malé Úpě.

Eva Havelková z Chaty Sněženka si došla na Maloúpské vařečce pro dvě první místa.

„Od začátku jsem si říkala, že je mi úplně jedno, jak se umístím, ale když když jsem stála na bedně, tak to byl hrozně příjemný okamžik. Cením si prvního místa od profi poroty, protože nejsem profesionální kuchař, a zároveň si vážím lidí, kteří přišli, protože počasí bylo už spíše zimní,“ dodala Havelková.

Každý stánek servíroval lidem vedle polévek také místní speciality. Sněženka přichystala zelňáky - kynuté buchty plněné zelnou nádivkou, švestkový koláč a zapečenou bramboru se zakysanou smetanou a slaninou.

Papričky z Guinnessovy knihy rekordů

Titul Jedlík borůvkových knedlíků obhájil Michal Malík ze Žacléře. Za 11 minut jich spořádal sedm a půl. Loni senzačně porazil českého rekordmana, Maxijedlíka Jaroslava Němce z Bystrého u Poličky. „Byl jsem rád, že jsem ho porazil. Počítal jsem s jeho letošní účastí, ale nepřijel. Má to přeci jen dál, jezdí z Bystrého u Poličky,“ litoval Malík, že letos na souboj s králem českých jedlíků nedošlo.

„Letos jsem snědl méně knedlíků než loni. Před rokem byly s moučkovým cukrem, letos byly sušší a hůře se trávily. Nejsou úplně malé, bez zapití to je hodně těžké. Byly ale vynikající,“ pochvaloval si borůvkové knedlíky vítěz.

S ledovým klidem snědl všech čtrnáct druhů pálivých chilli papriček Josef Vlasák z Trutnova. Vůbec s ním nezacloumaly ani ty nejostřejší na světě, které figurují v Guinnessově knize rekordů, a zaslouženě získal v Malé Úpě titul nejdrsnějšího Ohniváka. Nic pálivějšího než Carolina Reaper a Trinidad Moruga Scorpion už neexistuje.

Největší dva Ohniváci Maloúpské vařečky Josef Vlasák (vlevo) a Marek Vodenka, kteří snědli nejpálivější papričky na světě.

„Já mám plechovou hubu. Soutěžím v takových sranda akcích pravidelně. Sním osm kilo naložených feferonek za rok. Do jídla si dávám chilli papričky, ty mám hodně rád. Na zapití nepotřebuji nic, nejlepší by bylo zajídání chlebem. Ještě jdu do pití piva,“ naplánoval si na Maloúpské vařečce další soutěž, ve které skončil třetí.

Druhý Marek Vodenka se také dopracoval až k nejpálivější papričce světa. „Byla to výborná soutěž. Prvních deset papriček jsme si ale mohli odpustit a přejít až k posledním čtyřem nejpálivějším. Bylo to hodně ostré, jen jednou jsem jedl něco podobného. Byla to hrana, kterou jsem zažil. Nejlepší na zapití je mléko a panák,“ doporučoval Vodenka, který má v Malé Úpě chalupu.

Nejrychlejším Pijákem piva Trautenberk z Malé Úpy se stal místní boudař Radek Holub, provozovatel Chaty Moravanka. Pivo ze speciální half yard sklenice o objemu 0,8 litru do sebe naklopil za 8 sekund. Mezi patnácti účastníky byly i ženy, ta nejlepší zvládla vypít pivo za 27 sekund.

Soutěž v pití piva Trautenberk na čas ovládl místní boudař Radek Holub (vpravo).

„Bylo to s rozvahou. Bylo dobré si to rozmyslet, připravit se a pak se s tím popasovat. Soupeřů bylo několik těžkých. Taktika ale byla vlastně jednoduchá: pít a být nejrychlejší,“ usmíval se po vítězství Radek Holub.