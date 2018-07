Malý kruhový objezd vyrůstá. Ve Dvoře opět mění dopravu

Traktoristé a obsluha zemědělských strojů Traktorista. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: TRAKTORISTA - ŘP skupiny T, praxe výhodou, vhodné i pro absolventa. Pracoviště: Kalenská zemědělská a.s., 543 74 Dolní Kalná. Informace: Jaroslav Jiřička, +420 499 448 250,721 366 908.

Pomocní dělníci ve výrobě Strojník ve výrobě asfaltových a hydroizolačních pásů. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: STROJNÍK - ve výrobě asfaltových a hydroizolačních pásů, Pracovní náplň: , - obsluha výrobní linky na výrobu asfaltových a hydroizolačních pásů, - práce v třísměnném provozu, Požadujeme:, - dobrý zdravotní stav, - pravidelnou docházka do práce, - průkaz na obsluhu VZV výhodou, Nabízíme:, - zázemí v silné firmě, - hlavní pracovní poměr, - doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, - mzda - od 25 000 Kč měsíčně, - firemní benefity - 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké stravování, - možnost kariérního růstu, - nástup od 01.08. 2018 , Nabízíme : 5 týdnů dovolené, příspěvek na závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, prémie měsíční i roční, odměnu při pracovním a životním jubileu, slevu na firemní produkty a další benefity. Pracoviště: Kvk parabit, a.s., Nádražní, č.p. 450, 542 24 Svoboda nad Úpou. Informace: Petra Valešová, +420 499 455 292.

Pekaři Pekař - ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 18. Poznámka: PEKAŘ - KA - samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost, ochota pracovat, praxe v oboru nebo potravinářském průmyslu výhodou. Pracoviště: Pekárny a cukrárny náchod, a.s. - pekárna d.s.město, Zahradní, č.p. 76, 541 01 Trutnov 1. Informace: Veronika Fraňková, +420 777 765 918,499 846 259.

Pomocníci v kuchyni Pomocná síla do kuchyně. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 85 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYNĚ - mytí nádobí a úklid kuchyně a skladů, výpomoc kuchaři s přípravou zeleniny atd. , bez možnosti ubytování, příplatky za svátky, víkendy, provize z tržby., Předem domluvit tel. schůzku ( od 10.00 - 16.00 hod.)., Možnost i letní brigády do 31.8.2018.. Pracoviště: Hana řeřichová - hotel arnika, 543 72 Rudník u Vrchlabí. Informace: Kontakt, +420 731 231 016.