Mandrage zahraje v Uffu novinky i osvědčené hity

Trutnov - Pop-rocková plzeňská skupina Mandrage bude ve čtvrtek koncertovat v Uffu. Podle tradice chystá pro publikum originální zvukovou i vizuální show.

Koncert je součástí turné k poslednímu albu Po půlnoci. Fanoušci se proto můžou těšit na téměř všechny písničky ze zmíněné desky. „Samozřejmě ale nezapomeneme ani na naše starší písničky. A to v hlasitém, elektrickém kabátě se spoustou světel, konfet, bublin a všeho toho ostatního, co k nám patří,“ vzkazují muzikanti.



Za sedmnáct let kapelu nejvíc proslavily hity Hledá se žena, Šrouby a matice, Františkovy Lázně, Motýli, nebo Tanči, dokud můžeš. Letos vydala už svoje šesté album. Získala také mnoho prestižních ocenění, např. Anděl, Žebřík či ceny OSA.



Koncert na stání v Uffu začíná v 19.30 hodin. Jako host vystoupí Civilní obrana.