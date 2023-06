Mapa republiky v Krkonoších má stále rozlohu poloviny fotbalového hřiště

ČTK

Sněhové pole připomínající tvar bývalého Československa na úbočí Studniční hory v Krkonoších je jedním z nejviditelnějších indikátorů klimatické změny v ČR. Zatímco v minulosti odtávalo koncem léta, nyní je to zpravidla na přelomu června a července. Správci KRNAP dělají na Mapě republiky podrobné měření od konce 90. let 20. století. I když za tuto dobu změny nejsou tak zřetelné, v horizontu sta let už ano, řekl dnes ČTK při obchůzce sněhového pole mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Na Mapě republiky v Krkonoších se stále drží sníh. | Foto: Správa KRNAP