Ve 14 hodin vyrazí průvod z návsi k soše v horní části obce, kde bude přichystáno občerstvení a doprovodný program. V čele pojede kočár s císařem, tažený koňmi. Císař Josef II. navštívil Markoušovice poprvé v roce 1771 v období velkého sucha a povolil místním postavit si školu a kostel. Podruhé se tam objevil o osm let později. V roce 1883 mu postavili v obci kovovou sochu, která musela zmizet v roce 1923 v rámci nařízení odstranit pomníky, připomínající monarchii.

Následných 46 let přečkala v přítmí hasičské zbrojnice do roku 1969. Tehdy zbrojnice přestala plnit svůj účel, byla nabídnuta k rekreaci a hasiči měli odvézt pomník do šrotu. Tunová socha císaře přežila díky Jiřímu Laštovičkovi, který se o ni stará. K 50. výročí jejího obnovení byla vydána speciální poštovní známka, která bude v prodeji každou sobotu v domku u pomníku.