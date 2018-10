Maršovští jsou opět ve finále ankety Dobrovolní hasiči roku

Horní Maršov - Před deseti měsíci vypátrali v zasněžených horách pohřešovaného, a zachránili mu tím život. Nyní jsou za svůj včasný zásah ve finále ankety Dobrovolní hasiči roku. Už potřetí za čtyři roky.

Příběh se šťastným koncem se odehrál v pondělí 11. prosince 2017. Muž se ztratil cestou na Rýchorskou boudu. Než se mu vybil mobilní telefon, stačil sice zavolat na tísňovou linku, nevěděl ale, kam přesně zabloudil.



Dva maršovští hasiči ho ihned vyrazili hledat na čtyřkolce obuté do pásů. Stopy v čerstvě napadaném sněhu je zavedly až k Maxovce, kde muž slabým sténáním zareagoval na hlasité volání. Pohřešovaného našli hasiči i díky termokameře, přesně 25 minut od vyhlášení poplachu. Ležícího, vysíleného, sněhem promočeného a odevzdaného osudu.



Podchlazeného a téměř nepohyblivého muže zachránili před smrtí. Zabalili ho do izotermické folie a odnesli s vypětím všech sil zpět ke čtyřkolce v hlubokém sněhu. Pomohli jim v tom i policista, který za nimi mezitím přijel (také na čtyřkolce). Muže svezli hasiči do Horního Maršova a předali zdravotníkům.

Nyní se jejich příběh záchrany lidského života na čtyřkolce pořízené samotnými hasiči dostal mezi pětadvacet nejlepších v celostátní anketě Dobrovolní hasiči roku, a to v kategorii jednotek za profesionálně odvedený zásah.



O konečném pořadí rozhoduje veřejnosti. Kdo chce, může Maršovským dát hlas přes formulář na internetové adrese http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ nebo prostřednictvím textové SMS zprávy zaslané na telefonní číslo 900 77 06. „Pokud máte možnost a hlasujete oběma způsoby, tzn. pomocí formuláře na webu a zároveň pomocí SMS zprávy, dostane od vás naše jednotka dva hlasy, a tím i dvojnásobný počet hlasů,“ vyzývají maršovští hasiči. Hlasuje se do 25. října.



Ve hře jsou hodnotné ceny - mezi vítěze bude rozděleno 1 milion 750 tisíc korun a hasičská technika za 600 tisíc korun. Maršovští už jednou v anketě uspěli - v roce 2017 byli druzí s podobným příběhem: Posádka čtyřkolky našla pohřešovaného člověka. Jako odměnu tehdy dostali novou motorovou pilu, radiostanici a finanční odměnu 55 tisíc korun, za kterou koupili zdravotnické vybavení, šavlovou pilu a helmy na technické zásahy.