Maršovští vyhráli anketu Dobrovolní hasiči roku

Horní Maršov - Před rokem zachránili místní hasiči podchlazeného a téměř nepohyblivého muže před smrtí. Včera byl jejich zákrok vyhlášen v celostátní anketě Dobrovolní hasiči roku jako nejlepší profesionálně odvedený zásah ve východních Čechách.

Do finále ankety se dostali už potřetí za poslední čtyři roky. Letos navíc získali absolutní republikové prvenství. Obdrželi nejvíc hlasů ze všech pětadvaceti finalistů. „Pro nás bylo výhrou už to, že nás vybrala odborná porota mezi prvních pět v naší oblasti. Potom to už bylo na hlasování, a prvenství to už je krásný bonus. Poděkování tedy hlavně zaslouží všichni ti, co nám zaslali hlas. Bez nich bychom nevyhráli tak hodnotné ceny,“ prohlásil velitel jednotky Tadeáš Hlinka.



Jako součást prestižního ocenění dostali hasiči tablet do zásahového vozu, motorovou pilu, radiostanici a teleskopický stožár. A k tomu navíc 80 tisíc korun. „Peníze využijeme na pořízení vybavení, které bychom z našeho rozpočtu za normálních okolností nepořídili, a které využijeme hlavně u dopravních nehod. A také svítilny, osvětlovací stožár, aku úhlovou brusku a další věci,“ naznačil.



Příběh se šťastným koncem se odehrál v pondělí 11. prosince 2017. Muž se ztratil cestou na Rýchorskou boudu. Než se mu vybil mobilní telefon, stačil sice zavolat na tísňovou linku, nevěděl ale, kam přesně zabloudil.



Dva maršovští hasiči ho ihned vyrazili hledat na čtyřkolce obuté do pásů. Stopy v čerstvě napadaném sněhu je zavedly až k Maxovce, kde muž slabým sténáním zareagoval na hlasité volání. Pohřešovaného našli hasiči i díky termokameře, přesně 25 minut od vyhlášení poplachu. Ležícího, vysíleného, sněhem promočeného a odevzdaného osudu.



Podchlazeného a téměř nepohyblivého muže zachránili před smrtí. Zabalili ho do izotermické folie a odnesli s vypětím všech sil zpět ke čtyřkolce v hlubokém sněhu. Pomohli jim v tom i policista, který za nimi mezitím přijel (také na čtyřkolce). Muže svezli hasiči do Horního Maršova a předali zdravotníkům.



Právě čtyřkolka, kterou si hasiči pořídili „ze svého“, sehrála už poněkolikáté důležitou roli při záchraně lidského života. „Když jsem přišel s myšlenkou, že by se měla pořídit, tak dost lidí v okolí i v jednotce říkalo, že je to luxus a zbytečnost. Jak ukázal čas, byla to výborná investice. Z hasičů v okolí ji nikdo nemá. Bez ní bychom byli odkázáni jen na pomoc chatařů, rolbařů a taxikářů,“ dodal Tadeáš Hlinka.