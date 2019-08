Trváte pořád na důvodech pro vznik cyklověže?

Příklad z dalších měst ukazují, že je to velmi výhodné. První bonusem je, že lidé jezdí na kole do práce, nechají ho v cyklověži, jedou třicet nebo čtyřicet kilometrů autobusem nebo vlakem, a když přijedou zpátky, nemusí čekat na přípoj, sednou na kolo a za deset až patnáct minut jsou doma.

A další bonus?

Turistický. Když už se tady investují miliony korun do trailů, stavějí se cyklostezky, kraj dokonce plánuje propojení na Vrchlabí, prostě snažíme se z východních Krkonoš udělat centrum horské cyklistiky, tak věž je středobod bezpečnosti. Lidé mají mnohdy problém si nechat drahé kolo na střeše na autě, tak si ho dají sem do cyklověže. Takže je to výhodné pro obyvatele i pro turisty.

Věděl jste od počátku, že má smysl věž budovat?

Měl jsem k dispozici čísla z měst, kde to fungovalo. Ukazovala, že i v menších městech než je Trutnov cyklověže fungují. Jsme rozlohou asi dvanácté největší město v republice, máme obce, které jsou vzdálené až deset kilometrů od centra, ale městská hromadná doprava tam nejezdí každých pět minut. Tamní lidé mohou sednout na kolo, přijet například ze Zelené louky nebo z Poříčí. I já jsem přijel z Kryblice na kole, byl jsem tady za tři minuty. Když budu něco řešit v centru, uložím si kolo tady. Za pět korun na den, super cesta.