Martin Limburský skončí v pozici ředitele trutnovské nemocnice

Trutnov - Nejpozději 1. května bude mít Oblastní nemocnice v Trutnově znovu nového předsedu představenstva. Martin Limburský, který se vrátil do ředitelské pozice před rokem v červenci, zůstane v představenstvu špitálu do konce roku. Jako jeho člen.

Martin LimburskýFoto: Archiv

Při loňském nástupu avizoval, že jeho angažmá v trutnovském špitále, který před tím vedl v letech 1996-2013, je pouze dočasné do konce roku 2018. „Plním to, co jsem říkal,“ uvedl Martin Limburský.



„V pozici člena představenstva zůstanu do konce roku. Holdingu jsem slíbil, že budu pomáhat. Na trutnovské nemocnici mi záleží, vždy mně šlo o to, aby fungovala. Považuji za důležité, abych její vedení během půl roku zodpovědně předal a došlo k plynulé návaznosti,“ řekl.



„Uklidnil situaci a dokázal nemocnici stabilizovat. Rád bych ho udržel v pozici ředitele minimálně do konce roku, ale pan Limburský se rozhodl skončit na vlastní žádost z osobních důvodů již teď,“ vysvětlil krajský náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Trutnovská nemocnice patří do Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.



„Právě vypisujeme výběrové řízení na pozici předsedy představenstva trutnovské nemocnice, s nástupem 1. května, v případě možností i dříve,“ potvrdil Cabicar. „Upřednostňuji myšlenku obsazení pozice konečně člověkem z regionu,“ poznamenal Limburský.



Nemocnice v Trutnově zažila nejpalčivější období v první polovině loňského roku, kdy došlo ke třem změnám v pozici jejího šéfa. Kdo povede špitál od letošního května?



Ředitelé nemocnice v Trutnově

MARTIN LIMBURSKÝ

1996 až listopad 2013

(po něm dočasně Jana Totková a Dana Kracíková)



ROMAN KOUDELE

únor 2014 až únor 2017

(po něm dočasně Martin Šimák)



JAROSLAV KRATOCHVÍL

květen až červenec 2017



MARTIN LIMBURSKÝ

od 17. července 2017