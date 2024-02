/FOTO, VIDEO/ Po čtrnácti stovkách domácích jitrnic, čtyřiceti šiškách tlačenky a dalších zabíjačkových dobrotách ovaru, kroupách, guláši a koláčcích se v sobotu v Bílé Třemešné jen zaprášilo. Konal se tam tradiční masopust. Pořádající místní spolek Střemcha ho letos pojal neobvykle ve stylu dovolené u moře v Chorvatsku. Lidé při něm mohli ochutnat zmrzlinu z prejtu.

Masopust v Bílé Třemešné byl letos ve stylu dovolené u moře v Chorvatsku. Otužilci se vykoupali v požární nádrži. | Video: Jan Bartoš

„Masopusty už organizujeme dlouho, pořád byly stejné. Proto jsme chtěli udělat zpestření nějakým nezvyklým tématem. Nápad na masopust ve stylu dovolené u moře v Chorvatsku se zrodil už dříve. Letos jsme se k myšlence vrátili, protože na masopustu vystupovali muzikanti z kapely Kišica z Hradce Králové, kteří hrají chorvatské a španělské písně. Takže se to hodilo,“ objasnila Jana Tremerová, zakladatelka a předsedkyně spolku Střemcha z Bílé Třemešné. Zájem byl velký, akce se povedla.

Při masopustu v Bílé Třemešné se podávala neobvyklá zmrzlina z prejtu.Zdroj: Jan Bartoš

„Přípravy byly náročné, od úterý jsme se nezastavili. Zabíjačkové pokrmy vznikaly podle receptury 89letého místního řezníka pana Štěrby, který nám pomohl s přípravami,“ dodala Jana Tremerová.

V masopustním průvodu, který v sobotu prošel podkrkonošskou obcí, se objevila řada zajímavých masek. Někteří účastníci se vybavili stylově. Osušky, slunečník, nafukovací kruhy, čluny a koupací potřeby rozbalili u místní požární nádrže Bagrák. V ní se dokonce otužilci vykoupali. Zatímco lidé obklopili nádrž v zimních bundách, oni šli do plavek a skočili do ledové vody.

Zdroj: Jan Bartoš

„Bylo to docela příjemné, dalo se to zvládnout. Nijak jsme netrénovali, šli jsme do toho napoprvé,“ líčil jeden z otužilců Ondřej Tremer, který vlezl do ledové vody před početným publikem. „V týdnu hasiči udělali díru v zamrzlé vodě. Museli jsme ji ale každý druhý den obnovovat, protože mrzlo a na hladině se dělal led,“ popsal přípravy.

Organizátoři pojali stylově i občerstvení ve stánku u vodní plochy. Mezi typickými plážovými drinky nabízeli místo klasického sex on the beach sex on the Bagrák podle názvu místní požární nádrže. Další specialitou byla zmrzlina z prejtu. „Byl to zapečený prejt, který jsme dávali z pekáče do zmzlinového kornoutu,“ vysvětlila Aneta Tremerová, která nezvyklou pochoutku servírovala v plážovém stánku.

Zdroj: Deník/Jan Braun