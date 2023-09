Ačkoliv je číšník, kterého lidé v Trutnově znají z podniku „Irská“, chtěl si vyzkoušet, jak mu to půjde v kuchařské soutěži. V rodině má hned dva kuchaře, otce a bratra, se kterými donedávna provozovali hotel v centru Trutnova. „Do MasterChefa jsem se přihlásil tak trochu náhodou, asi jako polovina lidí, co tam jsou. Slibuju si od toho nové zkušenosti, chtěl jsem vystoupit z komfortní zóny. To, že musím vařit, je na tom to nejtěžší,“ přiznává Marek Ciler. Jako číšník chtěl dokázat, že i on má své místo za sporákem a umí připravit skvělá jídla.

Teď zažívá novou roli, když je každou středu vidět na televizní obrazovce. „Když se MasterChef natáčel, tak mi to nějak nedocházelo, ale s každým odvysílaným dílem to začíná být zajímavější a zajímavější,“ přiznává.

„Na takové show je určitě nejtěžší to, že to je pro vás vlastně neznámé prostředí. Účastníci jsou ale všichni úplně v pohodě a myslím si, že jsme nejsilnější parta za dobu celého MasterChefa. A nemyslím si to jenom já,“ poukazuje na fakt, že i když jde o hodně, o 2,5 milionu korun, řevnivost a nevraživost nepozoruje.

„Nejvíc řečí má Kašpárek“

Dobrý dojem má také z porotců, kterými jsou známí šéfkuchaři Přemek Forejt, Radek Kašpárek a Jan Punčochář. „Porota je za mě úplně v pohodě, ale musím říct, že nejvíc řečí má Radek Kašpárek,“ zmiňuje obávaného kata, který rozhoduje o osudu účastníků televizní show.

Marek Ciler si v prvním kole vysloužil hlavně od Přemka Forejta pochvalu za celerový krém. „Každá pochvala je krásná, zvlášť když vám to řekne někdo z porotců,“ váží si pozitivního hodnocení. Druhé kolo, které se vysílalo ve středu 6. září, bylo z pohledu trutnovského účastníka jako na houpačce. „Bylo to nahoru dolů. Nejdřív jsem to totálně pokazil, ale druhým jídlem jsem to naštěstí napravil,“ ohlíží se.

Marek Ciler má rád českou kuchyni, k jeho oblíbeným jídlům patří bůček. Jeho snem je mít food track. „Plánuju se dál věnovat gastronomii. Více se chci zaměřit na sociální sítě, hlavně na Instagram, kde jsem jako „mara celer“,“ říká účastník televizní show MasterChef Marek Ciler z Trutnova.

Porotci o televizní show MasterChef



Přemek Forejt: „MasterChef je divoká jízda, při které dostanete tolik informací a takové know-how, které jen tak někde nenajdete. Je to skvělý začátek kariéry.“



Radek Kašpárek: „K soutěžícím jsme féroví. Víme, že to nemají jednoduché. Vzpomínám si na své začátky, které hodně bolely a byly extrémně těžké. A i když mám být za toho kata, tak se to snažím těm soutěžícím zpříjemnit a poradit jim. Snažím se je spíš vyhecovat a podporovat, než abych je sekal. Oni si ten tlak na sebe vytvoří sami během vaření.“