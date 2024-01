Přestože nikdy neuvažoval o tom, že by se powerliftingu věnoval na profesionální úrovni, rozhodl se vyzkoušet si závody, které vnímá jako výlet a možnost poměřit síly s dalšími závodníky. Nedávno se účastnil World University Cup v silovém trojboji v Kranjské Goře na Slovinsku, kde vybojoval úspěšná umístění. „Vyplaví se vám endorfiny a cítíte neskutečnou radost. Můžete si říct, že ten čas, který jste tomu věnovali, nebyl marný,“ svěřil se se svými pocity po závodech budoucí záchranář, který se radoval ze zlaté medaile.

„V tom okamžiku jsem začal brát posilování vážně a rozhodl jsem se mu plnohodnotně věnovat. Našel jsem si skvělou partu podobně laděných lidí a ponořil jsem se do tréninků,“ zavzpomínal na své začátky vysokoškolák, který studuje v městě pod Ještědem, ale pochází z východních Čech, konkrétně z obce Hajnice.

Samotný silový trojboj se skládá ze tří disciplín: vzpírání činky v dřepu, benchpres a mrtvý tah, kdy závodník zvedá činku ze země do pozice, kdy má propnuté nohy. Na každou disciplínu má tři pokusy a cílem je zvládnout co největší váhu.

Každá disciplína se hodnotí zvlášť. Pak se sečtou maximální hmotnosti všech disciplín a vyjde celková hmotnost, takzvaný Total. Ta rozhoduje o celkovém umístění.

Matěj Vojtěch bodoval na World University Cup v silovém trojboji v Kranjské Goře na Slovinsku.Zdroj: Archiv Matěj VojtěchaNa Slovinsku vybojoval liberecký student 1. místo v benchpressu a 4. místo v celkovém umístění, když se mu nepovedl třetí pokus v disciplíně mrtvý tah. Rozdíl mezi 3. a 4. místem tak bylo 2,5 kilogramu. „V benchpressu jsem nenašel přemožitele, a dokonce jsem stanovil nový univerzitní rekord. Uzvedl jsem 146 kilogramů. Byl to největší závod mé sportovní kariéry a umístění je zároveň zatím mým největším úspěchem,“ zdůraznil talentovaný sportovec, který si připsal úspěchy i z minulých let jako například třetí místo na Mistrovství Evropy v Powerliftingu ve francouzském Albi.

Jak sám přiznal, během přípravy na závody se zaměřuje hlavně na jídelníček. Jelikož soutěží v kategorii do 66 kilogramů, musí stáhnout svou váhu. Většinou se to pohybuje okolo 4 až 6 kilogramů. Nastolí dietu, omezí sladkosti a další nedietní potraviny. „Mám rád jídlo a snažím se ho maximálně vychutnat a užívat, jak to jde. Samozřejmě s mírou,“ podotkl se smíchem.

Jelikož je aktuálně ve třetím ročníku programu Zdravotnické záchranářství, musel jít sport částečně stranou. Pro toto studium se rozhodl poté, co mu nevyšlo výběrové řízení k hasičům. Zvažoval, jakou podobnou cestou by se mohl vydat, a zvolil libereckou univerzitu.

„Jelikož nejsem úplně studijní typ, jsou pro mě obtížné teoretické předměty. Naopak mě hodně baví praktická cvičení a celkově celé studium. A hlavně jako budoucí záchranář využiji svou fyzickou sílu,“ řekl mladík, který má za sebou čerstvou zkušenost u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kde se v rámci stáže zapojil do práce na dispečinku. A rád by se zde uplatnil i po dokončení studií. „V současnosti jsou mým největším šampionátem státnice a jejich úspěšné složení,“ zdůraznil.

Tento rok ho čeká Mistrovství Evropy juniorů a mladších juniorů v klasickém silovém trojboji v Plzni. A jaké další cíle má na sportovním poli do budoucna? „Celkově se posouvat, vydržet v pohybu a věnovat se posilování tak, aby mě to stále bavilo,“ uzavřel Matěj Vojtěch.