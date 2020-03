„Nadále zůstávají z rozhodnutí vlády uzavřeny také školy. Rodiče dětí ve věku od 3 do 13 let mohou požádat o ošetřovné, žádosti potvrzují jednotlivé mateřské a základní školy,“ říká místostarostka města Alexandra Jiřičková. Příslušný formulář je buď ke stažení na stránkách jednotlivých škol, nebo mohou o jeho zaslání rodiče školu telefonicky či e-mailem požádat.

Zatímco původně bylo možné ošetřovné čerpat pouze na děti ve věku od 3 do 10 let po dobu 9 dní (samoživitelky po dobu 16 dní), vláda následně časovou platnost vyplácení ošetřovného změnila, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nařízení platí zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

Nově by měly mít nárok na finanční příspěvek také osoby samostatně výdělečně činné, které kvůli péči o děti zůstaly doma, a ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny.

V souvislosti s přijatými krizovými opatřeními město Dvůr Králové nad Labem vyčlenilo dvě školská pracoviště, v nichž je zajištěna péče pro děti od 3 do 10 let, jejichž rodiči jsou zdravotníci, hasiči, policisté, pracovníci sociálních služeb a dalších zaměstnání, které určila vláda.

Miroslava Kameníková