Rozhodně to není procházka růžovým sadem. Začíná se už v šest ráno. Nejprve studentky zdravotnické školy podpisem potvrdí, že jsou fyzicky i psychicky schopné vykonat maturitní zkoušku. Učitelky odborné výuky jim zkontrolují deníky praxe a už se losují otázky a úkoly. Do půl sedmé ještě musí studentky převzít hlášení od sester, nachystat si pomůcky a přesně v půl vstupují na pokoje.

Čekají je čtyři hodiny práce s pacienty. „Hygiena, příprava na snídani, podání perorálních, injekčních a infuzních léků, odběr krve, příprava k ošetření či na plánovaná vyšetření. Vše skutečná práce na skutečných pacientech,“ zdůrazňuje odborná učitelka Líba Kotyková.

Každá maturantka má na starosti tři různé pacienty - jednoho tzv. na plnou péči, jednoho na pomoc, a jednoho chodícího, plně soběstačného. Na vše je ale sama. Učitelky pouze dohlíží, radit nesmí. „Můžeme jen pomoct, pokud studentka předem přesně řekne, co máme udělat. Třeba pomoci zvednout pacienta, aby se mohla podívat, jestli nemá proleženiny,“ tvrdí Kotyková.

Zhruba v půl jedenácté končí práce na pokojích. Dopoledne, které se proměnilo v běžný den zdravotní sestry, je u konce. Dívky podávají hlášení staniční sestře a chystají si obhajobu před maturitní komisí. Samy hodnotí, jak se jim pracovalo, co se jim povedlo, kde naopak mají rezervy a co by příště udělaly jinak. Pak si vyslechnou hodnocení a verdikt od zkoušejících - známku.

Že by někdo propadl u praktické zkoušky? To se stane jen výjimečně. „Kdo se dostane až k maturitě, tak už to většinou zvládne. Má dost vědomostí ze spousty hodin praxe,“ říká odborná učitelka Jana Trejbalová.

Ale hotovo studentky ještě nemají. V příštím týdnu musí zvládnout ústní část maturit - češtinu, angličtinu, ošetřovatelství a psychologii nebo somatologii. Teprve potom můžou nastoupit do práce jako zdravotní sestry, odborně označované jako zdravotničtí asistenti. „Letos se k maturitě dostalo 24 studentů oboru zdravotnický asistent. To je podobné číslo, jako v předchozích letech,“ doplňuje ředitel trutnovské zdravotnické školy Roman Hásek.