Velkou paniku a nespokojenost vyvolalo u maturantů úterní rozhodnutí vlády, podle kterého se 11. května mají vrátí zpět do škol.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Většina maturantů si totiž v březnu oddechla s pocitem, že už se do lavic nevrátí a maturitní vysvědčení jim bude uděleno úředně. Teď to vypadá, že se spletli. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) se začne maturovat po prvním červnu a studenti do té doby mají možnost navštěvovat své střední školy.