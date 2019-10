Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky je údajně jediný na světě, kdo snědl sám celou konzervu i s kostmi. Švédská delikatesa vyniká mimořádně intenzivním zápachem, kvůli kterému se nesmí jíst uvnitř restaurací a nemůže se ani převážet v letadlech, protože by mohla explodovat.

„Když to lidi viděli, tak utíkali. Je to opravdu příšerně smradlavé jídlo. Páchne jako chcíplá ryba,“ popisoval Jaroslav Němec zážitek pro otrlé jedlíky. „V Olomouci jsem si udělal rekord a snědl plechovku za 1 minutu a 20 vteřin. Ale byl to největší extrém, který jsem kdy snědl. V krku vás natáhne při prvním soustu,“ dodal.

Republikový fenomén s přezdívkou Maxijedlík se předvedl také při Maloúpské vařečce. Před kulinářským mítinkem na krkonošských Pomezkách posnídal tři krajíce se syrečky. Při první soutěži do sebe nasoukal během sedmi minut devět kynutých borůvkových knedlíků.

Pokračoval soutěží o největšího ohniváka, při které si dal nejpálivější papričky světa a jako jediný s Janem Fáberou zvládl všech jedenáct vzorků, včetně těch extrémně ostrých. „Kombinace to byla vražedná, soutěže byly brzy po sobě. Když jsem jedl papričky, tak jsem ještě v sobě cítil knedlíky. V žaludku mám pořádný galimatyáš,“ přiznal. Aby toho neměl málo, kvalifikoval se i do finálové soutěže v pití piva na čas. Tu z časových důvodů nestihl.

„Obzvlášť jsem se těšil na borůvkové knedlíky. Jsou mojí srdeční záležitostí, moc mi chutnají. Patří k mým nejoblíbenějším jídlům. Na Malé Úpě je mají strašně dobré,“ šmakovalo mu na Pomezkách.

Jakou má taktiku, aby jich dokázal sníst tak velké množství? „Co nejrychleji jíst a polykat. Někdy mi je špatně, ale nerad zvracím. Snažím se to udržet v sobě. Mám dobré trávení, za hodinu už nevím, co jsem jedl,“ vysvětlil Jaroslav Němec.

Při soutěžích jedlíků si nejsnadněji poradí s krupicovou kaší. „V Horažďovicích jsem jí snědl čtyři litry. Nejtěžší bylo naopak pojídání kila mrkve. Ten den jsem to ještě dorazil na Bůček festu dvěma kilogramy žeber,“ vylíčil svoje výkony.

Jeho cílem je start v Las Vegas v soutěži hot dogů. „Tam bych se chtěl příští rok dostat. Každý rok se koná v Las Vegas u pláže hot dog fest, kde se sejdou borci z celého světa. Rekord drží Američan, který snědl 73 hot dogů za 10 minut,“ prozradil svůj sen. „Natrénuji, určitě bych se chtěl zúčastnit,“ řekl Jaroslav Němec.