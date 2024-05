Pracuje jako zdravotnický záchranář, zároveň je i profesionálním členem horské služby. Nyní dostal za svoji práci medaili od královéhradeckého hejtmana. „Samozřejmě mě to potěšilo, ale také hodně překvapilo,“ přiznává Tomáš Novák z krkonošské Pece pod Sněžkou.

Tomáš Novák se psem Torym. | Foto: z archivu Tomáše Nováka

Pracuje jako profesionální člen Horské služby ČR a zároveň také jako zdravotnický záchranář u Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Nyní dostal za svoji práci medaili od královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka. „Samozřejmě mě to velice potěšilo, ale také hodně překvapilo,“ přiznává Tomáš Novák.

Váhá totiž, zda má v pětatřiceti letech nárok na tak významné ocenění. Při slavnostním udílení medailí za dlouholeté služby u policie, hasičů a záchranky byl evidentně jedním z nejmladších. „Bude mi teprve šestatřicet. Ale je možné, že všichni starší kolegové už medaile mají, tak jsem byl na řadě,“ říká s úsměvěm.

Se skromností sobě vlastní ale dodává, že ocenění vnímá spíš jako poctu pro lidi, s kterými pracuje. „Sám bych k němu nedošel. Je to medaile všech, kteří mě záchranářství naučili a dále budou učit. Mám štěstí na lidi kolem sebe a rád s nimi pracuji. Jsem za to vděčný a velice si toho vážím, protože se to nestává často,“ říká vystudovaný zdravotnický záchranář.

"Také bych velice rád poděkoval mé rodině. Vlastně i té ocenění patří. Obě zaměstnání vyžadují spoustu času, který se ukrajuje právě z toho rodinného. Děkuji Vám, za trpělivost," dodává okamžitě.

Kariéru začal před čtrnácti lety, když nastoupil na záchranku. Od počátku ale současně začal působit také u horské služby. „Aktuálně jsem zaměstnancem horské služby, v rámci pracovní dohody působím i na záchrance v Temném Dole a Trutnově,“ vysvětluje.

Společně s ním byli mezi oceněnými také lékař Petr Martinek z trutnovské záchranky a šéf krkonošské horské služby Pavel Cingr. „Zastupují profese, které já vykonávám. Máme si tím pádem o čem povídat,“ vypráví Tomáš Novák.

O motivaci pro další léta má vystaráno. "Chci dál lidem pomáhat a zachraňovat je. Ať ve městech nebo na horách," dodává.

