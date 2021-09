/PŘÍBĚH/ Nekoukej na překážky jako na překážky, ale jako na nové příležitosti. Takovým mottem se řídí v životě Šárka Musilová z Trutnova. Když jí bylo devatenáct let, upadla na schodech na psí louži tak nešťastně, že si vážně poškodila páteř. Přerušená mícha jí upoutala na invalidní vozík. Nerezignovala, začala sportovat na Obchodní akademii Olgy Havlové pro tělesně i jinak postižené žáky v Janských Lázních a dnes je dvojnásobnou medailistkou z paralympijských her. V sobotu získala v Tokiu stříbro v lukostřelbě, před pěti lety v Riu de Janeiro bronz. Obě medaile dosáhla v soutěži smíšených dvojic s Davidem Drahonínským. Více v našem medailonu.

Šárka Musilová z Trutnova získala na paralympijských hrách v Tokiu stříbro v lukostřelbě. | Foto: archiv Šárky Musilové

"Pro mě znamená medailový úspěch strašně moc. Je to především důkaz, že tvrdá práce se vyplatila a zase mě to nabudilo na další roky dopředu," radovala se Šárka Musilová při rozhovoru z Tokia. Po vážném úrazu se začala věnovat sportu hlavně proto, aby se nenudila a měla kondici. "Po úrazu člověk nějakou dobu nevěděl, co dál. Všechno pro mě bylo nové a sport mi pomohl tohle období zvládnout. Pamatuji si na svůj první trénink florbalu v Janských Lázních, jak jsem byla šťastná. Ale nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu na dvě paralympiády a z obou bude medaile," přiznala.