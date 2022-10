"Ty jsi skaut? Tak ty se nám do pekla nehodíš," nespokojeně mrmlá Lucifer nad vlastnostmi malého chlapce, který se v sobotu vypravil s rodiči do měděného dolu Bohumír v Jívce. Dalšího vzápětí zpraží, jakmile se z knihy hříchů dozví, že se vzteká při domácích úkolech, zlobí, používá sprostá slova, neuklízí nebo si nečistí zuby nad umyvadlem.

Vládce pekel přitom hřímá tak, že takřka všechny děti před ním zkoprní a musí slíbit nápravu špatných vlastností. Někteří musí na pekelnou váhu, podobně jako ve filmové pohádce S čerty nejsou žerty. Autentické prostředí podzemí a věrohodně nastrojení čerti a čertice navozují tu správnou atmosféru pekelné říše. „Nashledanou, pane Lucifere,“ podává mu ruku Adam a slibuje polepšení. Viditelně si oddechne, že na řadě je další hříšník.

Dopisy z pekla

Štola má omezenou kapacitu, proto si zájemci musí prohlídku v předstihu rezervovat. Rodiče při objednávce účasti pošlou mailem seznam dětských hříchů, které potom čte Lucifer. „Mezi nejčastější hříchy patří, že se děti vztekají, jsou pořád na mobilu, nečistí si zuby, neuklízí si hračky. Vyzývám rodiče, aby psali hodně osobní, konkrétní věci, například, že se syn nestará o křečka Huga. To aby děti viděly, že peklo opravdu ví všechno a není to žádnej holubník,“ vysvětluje Květa Jirmanová, která je správkyní měděného dolu Bohumír. Hornický skanzen v Jívce a také v Žacléři provozuje obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma.

„V době covidu se velmi osvědčila jako náhražka za návštěvu dolu posílání dopisů z pekla. Zájem byl nejen v kraji, ale i z Karlových Varů, Plzně nebo Brna, kam jsem posílala dopisy s hříchy dětí v pekelné obálce i s pečetí a popelem. Každý dopis byl osobní, byly jich stovky,“ dodává.

Aby Lucifer nenaháněl pouze strach, má připravený rovněž seznam dobrých vlastností. Pochvalu použije hlavně ve chvíli, kdy vidí, že děti mají na krajíčku. „Naši čerti dokáží odhadnout situaci. Cílem není děti strašit, ale otevřít jim peklo a pozvat je do podzemního světa. Snažím se, aby jejich návštěva měla výchovně motivační charakter,“ zdůrazňuje Jirmanová, která se rovněž vyfešákovala do černo-červených barev i s parukou, na kterou si nasadila rohy.

Snad to zabere, doufá tatínek

Návštěva dolu plného čertů zapůsobila i na Ester Říčařovou., „Opravdu to vypadalo jako v pekle. Brácha doma machroval, že se nebojí, ale v dole se začal hrozně bát. Taky jsem se trošku bála, nejvíc Lucifera, jak řval. Byl strašidelný. Říkal mi, že bych si měla více uklízet v pokoji a pomáhat víc mamce. To se dá splnit,“ sděluje dojmy Ester.

„Užili jsme si to parádně. Desetiletá starší dcera tady byla minulý rok, teď jsme vzali dvě menší děti, jednomu je dva a půl a druhému budou čtyři. Je to zábava a takové postrašení. Chtěli jsme děti někam vzít, zítra jdeme do cirkusu. Hříchy jsme nahlásili dopředu. Uvedli jsme zlobení, neuklízení, odmlouvání, řvaní. Snad to zabere,“ doufá tatínek Tomáš Šimera, který přijel s dětmi do Jívky z Trutnova.

Bránu do pekla otvírá návštěvníkům Josef Mikyska. V bývalém měděném dole, kde skončila těžba v roce 1965, pracoval. „Přišel jsem právě v roce 1965, kdy se důl chystal k zavírání. Trhaly se koleje, které jsme vozili do uhelného dolu do sousedních Radvanic, kde byly potřeba. Byla škoda je nechat v Jívce. V Radvanicích jsem pak pracoval až do důchodu. Teď dělám v Jívce průvodce a pekelného recepčního,“ říká bývalý horník, převlečený za čerta.

„Zájem je velký, podívejte, už přijíždí od brány další autobus,“ vyhlíží další výpravu. „Děti se mě budou bát. Taky jsem se jako malé dítě bál. I když čerta dělal můj táta, tak mě zpod postele stejně dostali až druhý den. Jen ať se děti bojí, aspoň si to zapamatují. Jen je rozmazlovat není dobré. Nás ve škole ještě fackovali,“ tvrdí pamětník.

Jediné otevřené podzemí v kraji

Podle vedoucí pracoviště dolu Bohumír Květy Jirmanové panuje s letošní návštěvností spokojenost. „Vzhledem k tomu, co se nyní děje v turistickém ruchu, tak se nám návštěvnost vcelku povedla, měli jsme zhruba o 7 procent méně turistů než v minulém roce. V hlavní sezoně v červenci a srpnu, kdy tady máme denně dva průvodce, letos přišlo téměř 4 tisíce lidí. Bereme je do dolu a ukazujeme, jak a kde se těžilo. Návštěvnost mimo sezonu nám zvyšují akce, které pořádáme. Na jaře chystáme Pohádkové podzemí pro děti, kde budou hlavními hrdiny trpaslíci, permoníci a skřítkové,“ plánuje Jirmanová.

„Měděný důl Bohumír je v Královéhradeckém kraji aktuálně jediné místo, kde je otevřené podzemí,“ připomíná. Další zajímavou akci bude pořádat Důl Jan Šverma tentokrát v Žacléři, kde budou mít zájemci 28. října příležitost vystoupat na těžní věž jámy Jan.

