Medical Point ve Svatém Petru bude otevřený i v létě

Vrchlabí - Také během léta budou lékaři a zdravotní sestry z Nemocnice Vrchlabí dohlížet nad zdravím návštěvníků Krkonoš v Medical Pointu ve špindlerovském Svatém Petru. Budou zajišťovat zdravotní dozor na vybraných sportovních a kulturních akcích ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Zdravotníci tak naváží na úspěšnou zimní sezonu, při které se spolupráce osvědčila. „Spolupráce byla efektivní a jsme rádi, že bude fungovat i v létě. Spokojení jsme byli my jako majitelé Nemocnice Vrchlabí, tak i provozovatel areálu Svatý Petr. Věříme, že nejvíce z tohoto spojení profitují turisté a návštěvníci Krkonoš,“ uvedla Lenka Holá, tisková mluvčí společnosti Penta Hospitals CZ, která Nemocnici Vrchlabí provozuje.



V zimě tam vrchlabští lékaři a sestry drželi služby v nově vybudované chirurgické ambulanci, nazvané Medical Point, přímo pod černou sjezdovkou lyžařského areálu. Zraněným se dostávalo první pomoci přímo na místě, časová ztráta způsobená dojezdovými vzdálenostmi tak byla minimální. Během prvního červnového víkendu dohlíželi vrchlabští lékaři nad zdravím sportovců během X. ročníku Špindl Bike Park Opening. „V Bike Parku nechybí nové překážky, upravené tratě i skills centrum,“ upřesnil Marek Vampola, event koordinátor skiareálu.



Medical Point přímo pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru byl otevřený v sobotu i v neděli v době od 8 do 18 hodin a lékaři a sestřičky z vrchlabské nemocnice tak byli připraveni ošetřit bikery a bikerky, kteří si přišli vylepšený Bike Park vyzkoušet.

Během dvou dnů neměli zdravotníci v Medical Point naštěstí příliš mnoho případů. „Měli jsme například pacienta, který si poranil koleno při tréninku. Nebylo to nic vážného a naši lékaři se o něj na místě postarali,“ shrnul šéflékař Medical Pointu a lékařský náměstek Nemocnice Vrchlabí Petr Jindra. Důrazně také upozornil nejen všechny návštěvníky zdejšího bike parku, že ke kolu a koloběžce patří helma a před jízdou je životně důležité si před případným úrazem hlavu ochránit.



Medical Point fungoval během letošní lyžařské sezony první rok, od 9. prosince do 15. dubna. Ambulance u sjezdovky, kde se za ošetření neplatí, se stala novinkou na českých horách. Poskytnout první pomoc tam byli připravení vždy jeden chirurg a zdravotní sestra. Postupně se ve Svatém Petru vystřídalo 18 sester a 8 lékařů, střídali každý den, včetně svátků a víkendů. Za tu dobu ošetřili 240 pacientů. Nejčastěji přicházeli pacienti s poraněním kolene nebo zápěstí. Zhruba třetinu ošetřených tvořili cizinci, 46 lidí muselo být transportováno do vrchlabské nemocnice. Společnost Penta Hospitals, které Nemocnice Vrchlabí patří, bude Medical Point provozovat i příští zimní sezonu.