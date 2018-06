Medvědí rodinka v Krkonoších? Viděl ji polský turista

Krkonoše - Medvěda, obklopeného třemi mláďaty, spatřil na polské straně Krkonoš polský návštěvník hor na stezce v Soví dolině na úpatí Sněžky. Viděl je údajně ze vzdálenosti sto metrů. Vyděšený turista zalarmoval policii a ta následně pracovníky polské části Krkonošského národního parku. Medvědí rodinku se jim dosud nepodařilo objevit.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Mint Images

„Přítomnost medvědů jsme prozatím nebyli schopni potvrdit. Situaci stále vyšetřujeme,“ vyjádřil se Michał Makowski z Polského Krkonošského národního parku. „Muž, který je viděl, tvrdí, že se mláďata zvedala na zadních tlapách. Jedná se o jejich charakteristickou pózu. Ale na druhé straně neexistuje žádný důkaz. Například neexistují exkrementy. Pokud by medvědi někde zůstali, byly by tam. Stále považujeme zprávu za nepotvrzenou a pracujeme na jejím potvrzení nebo vyloučení,“ dodal.



Pokud by se výskyt medvědů potvrdil, šlo by o historickou událost. Medvědi se totiž naposledy objevili v Krkonoších před 216 lety! Poslední medvěd byl uloven na české straně hor v roce 1802 v Obřím dole. Medvědi jsou zvyklí putovat na velké vzdálenosti, mohli se proto dostat do Krkonoš z jiné části Evropy. „Medvědi mohou migrovat krátkou dobu po několika stovkách kilometrů. Medvědice může být v Krkonoších od podzimu, mláďata mohla porodit v zimě,“ uvedli polští ochranáři.



„Aby se medvědi objevili po dvou stech letech v Krkonoších, skutečně nelze vyloučit. Přebývají v Karpatech a mohli se dříve či později vydat na takovou cestu. Jsou zvyklí migrovat stovky kilometrů,“ prohlásil pro Radio Wroclaw polský přírodovědec Roman Rampala.



„Případ v tuto chvíli monitorují zoologové,“ upřesnil Radek Drahný ze Správy KRNAP. Národní park situaci nepodceňuje. „Zprávu považujeme za seriózní. Pokud by se jednalo o menší zvíře jako například rysa, kteří se také vyskytují v Krkonoších, tak by snadno mohlo dojít k záměně. Ale aby si turista spletl medvěda, ještě k tomu se třemi medvíďaty, není pravděpodobné,“ vysvětlil postoj českého Krkonošského národního parku. Podle něj není důvod k panice, bezprostřední nebezpečí turistům nehrozí, nicméně měli by se striktně držet vyznačených turistických cest.

Radek Drahný považuje za vyloučené, aby medvědice zamířila do Krkonoš s mláďaty. „Mohla se dostat do našich hor nepozorovaně a mláďata přijít na svět až tady. Určitě ale nemohla migrovat z pravděpodobně více než stokilometrové vzdálenosti s mláďaty,“ řekl.



Podle některých vyjádření se medvěd objevil v Krkonoších před třiceti lety. „Nedaleko hranic u Grzbietu Lasocki (Pomezního hřebene) na počátku devadesátých let dvacátého století byly několikrát nalezeny stopy hnědého medvěda,“ upozornil Konrad Wolski v diskusi, která se rozvířila ke zprávě polského Krkonošského národního parku KPN. I podle přírodovědců tehdy medvěd mohl spát v zimě v Krkonoších v oblasti Jarkowic u česko-polských hranic a na jaře zamířit na východ do Karpat. Před dvěma lety existovaly nepotvrzené informace o výskytu medvědů s mláďaty v okolí polské Lubaně.