Královéhradecko - Spousta práce a vynaložené miliony navíc. A ještě strach ze žalob lidí, kteří si na zledovatělém chodníku zlomí nohu.

To letošní zimu čeká města a obce v kraji po novele „chodníkového zákona“, která od Nového roku vstoupí v platnost. Podle ní přechází odpovědnost za úklid chodníků z majitelů přilehlých domů na vlastníky chodníků, kterými jsou většinou právě obce.



Finanční rezervu na zimní údržbu chodníků má Hradec Králové. Město razantně zvýšilo daň z nemovitosti. Tyto peníze chce použít na pokrytí nákladů s úklidem. „Trojnásobně zvedli daň. Tak nevím, proč by za to nemohli uklidit sníh. Stejně na nic jiného od města nedostaneme,“ napsala v diskusním příspěvku na webu hradeckého Deníku čtenářka se značkou Míla.



Hradecké technické služby hodlají koupit menší úklidové stroje a frézy. Další strategii bude rozdělení města do tří úklidových pořadníků. Jako první začnou odklízet frekventovaná veřejná prostranství. Vzhledem k rozlehlosti města se počítá, že některé chodníky budou označeny jako neudržované. Pokud by se tam někdo zranil, město pokryje případné odškodné z pojistky. Návrh plánu zimní údržby projednávala rada města na včerejším zasedání.



Novelu zákona předběhli v Blešně. Obec odklízí sníh z chodníků už asi deset let. Poradili by si i s úrazem na špatně uklizené cestě. „Jsme pro tento případ pojištění. Ale když se chodník smeká, musím jít opatrně, jako jsem na silnicích povinen přizpůsobit jízdu stavu vozovky,“ uvedl starosta Jan Kopelent.

S nákupem menších úklidových strojů počítají ve Vrchlabí. Podle místostarosty Jana Konvaliny ještě není docela jisté, zda se jim to podaří už na letošní část zimy.



Univerzální stroj, kterým budou moci v létě ještě třeba sekat trávu, hodlá koupit královédvorská radnice. Místostarosta Pavel Kraus odhaduje, že by náklady vzniklé zimní údržbou chodníků mohly zvednout plánovanou cifru asi o padesát procent.



S velkým zásahem do rozpočtu naopak nepočítají v Trutnově. Radnice už úklid chodníků zajišťuje. Navíc kalkulují s možností umístit někde cedule „Chůze na vlastní nebezpečí“. Lidi potrestané k „veřejným pracím“ možná k úklidu sněhu využijí v Náchodě. Starosta předpokládá, že jinak zřejmě vše zůstane při starém.