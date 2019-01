Dvůr Králové - V letošním roce by se měl změnit způsob návštěv věže a rukopisné kobky v kostele sv. Jana Křtitele. Vloni se mnoho zájemců na věž nedostalo, chyběla také propagace této atrakce.

Ilustrační foto

Nedávno rozhodla rada o zrušení smlouvy uzavřené mezi městem a děkanstvím o nájmu věže kostela, schodišť, rukopisné kobky a přístupu k ní přes kůr kostela. Ke zrušení by mělo dojít ještě před zahájením hlavní sezony, od 1. června. Zároveň radní pověřili odbor školství a kultury jednat s farářem o podmínkách města pro zajištění prohlídek věže kostela a rukopisné kobky pro veřejnost.



Jak bude situace letos vypadat, zatím není jasné. Farář římskokatolické církve Jan Czekala zatím o rozhodnutí rady nic neví. „Zatím jsem o zrušení smlouvy nebyl nikým oficiálně informován,“ sdělil včera. Proto se ani nemohl konkrétně vyjádřit k tomu, jak by měla případná spolupráce s městem vypadat. Farnost má zájem na tom, aby byla kostelní věž veřejnosti přístupná.



Před dvěma roky, při rekonstrukci kostela, byla zcela nově upravena kobka na kůru, kde byl nalezen Václavem Hankou Rukopis královédvorský. Ať už byl nebo nebyl pravý, významně se zapsal do českých dějin i kultury. Nová expozice připomíná jeho přínos pro české obrození i osudy jeho objevitele. Věž kostela je jednou z mála atraktivit města, která může přitáhnout turisty. V bývalém bytě pověžného je instalována expozice vztahující se k pověsti o záchraně města v době třicetileté války. Panna Maria měla zabránit vypálení Dvora švédskými vojsky.



Město opakovaně deklarovalo, že má zájem o rozvoj turismu. Problémem je malá nabídka atrakcí, kterou může případným návštěvníkům předložit. Většina z nich tak končí pouze v místní zoologické zahradě a do vlastního města už vůbec nezamíří.