Do hlasování, které skončilo v neděli 17. října, se zapojilo 1030 respondentů. Vybírali ze dvou možností. Pro Dům technických dovedností a FabLab hlasovalo 737 lidí, pro novou Galerii Draka, která byla další variantou, 293 lidí. Výsledek ankety poslouží jako poradní hlas pro orgány města při dalším jednání o projektu oživení bývalé trutnovské věznice.

"Dalším krokem bude zpracování studie vítězného projektu, která upřesní nezbytné stavební úpravy a investice do budovy včetně nákladů na následný provoz. Rozjezd projektu si vyžádá čas, peníze i odborné znalosti řady lidí, proto potřebujeme mít jistotu, že to všechno bude využito účelně a smysluplně," upřesnil další postup místostarosta Trutnova Tomáš Eichler.

Podle jednoho z tvůrců vítězného návrhu Václava Fišera, učitele ze ZŠ Komenského v Trutnově, má Dům technických dovedností a FabLab představovat místo, zaměřené na techniku, od mechaniky po robotiku, pro děti i dospělé.

Většinu hlasujících v anketě tvořily ženy, celých 60 procent. Ze 44 procent hlasovali lidé ve věku 31-45 let, z 23 procent ve věku 46-60 let, z 22 procent ve věku 18-30 let. Sedm procent hlasujících byli lidé starší 61 let a dvě procenta tvořili mladší 18 let. "Děkuji všem, kteří se do ankety zapojili. Chceme, aby objekt věznice sloužil co nejvíce lidem. Znát jejich názor, to pro nás představuje cennou informaci," uvedl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Budova byla postavena jako městská věznice na počátku 19. století. V nejrušnějších letech se v ní za rok vystřídalo více než tisíc vězňů. Za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa a na začátku 50. let jako klasická státní věznice. Postupem času se její využití měnilo, fungovala například jako sídlo archivu a naposledy jako sklad civilní ochrany. Na počátku nového tisíciletí byl sklad zrušen a od té doby je objekt prázdný a nevyužívaný. Město získalo bývalou věznici před rokem od státu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.