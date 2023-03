Město uzavřelo na dva měsíce areál trutnovského Bojiště kvůli bezpečnosti

/FOTO, VIZUALIZACE/ - Město Trutnov dočasně uzavřelo na dva měsíce, do konce května, areál na Bojišti. Radnice to vysvětluje bezpečnostními důvody při probíhající rekonstrukci, kde vrchlabská firma B.C.M. company staví nový amfiteátr za bezmála 10 milionů korun. Festivalový areál dostane novou podobu do zahájení sezony.

Na Bojišti probíhají stavební práce, amfiteátr dostane novou podobu. | Foto: se svolením Kláry Bednářové