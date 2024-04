Vlakové spoje pro období od 9. prosince 2023 do 14. prosince 2024 si objednal Trutnov u kraje už v průběhu loňského roku. „Vlaky na letošní rok se musely objednávat už loni v březnu, tedy v době, kdy jsme teprve s linkou začínali a neměli jsme tak k dispozici údaje o obsazenosti spojů. Bylo dané, že linka bude v provozu dva roky a během této doby se rozhodne, jestli ji zachováme nebo nebude pokračovat,“ vysvětlil Rosa, proč městská vlaková linka bude v provozu navzdory naprostému nezájmu cestujících až do letošního prosince.

Od červnové změny jízdních řádů v roce 2024 město ukončí provoz těchto spojů: odjezd 6.00 z Trutnova hlavního nádraží do Libče, odjezd 6.24 z Libče do Trutnova, odjezd 16.22 z Trutnova do Libče, odjezd 16.37 z Libče do Trutnova, odjezd 18.24 z Trutnova do Libče, odjezd 18.45 z Libče do Trutnova.

Do 14. prosince 2024 budou jezdit spoje: 7.10, 13.02, 14.22, 15.10 z Trutnova do Libče a 7.26, 13.25, 14.37 a 15.26 z Libče do Trutnova.

Spoje, které vyjížděly ze všech nejdříve, v 5.02 z Trutnova a 5.21 z Libče, byly vyřazeny už po prvním roce.

Městská vlaková linka Trutnova bude východočeským unikátem. Platí v ní karta MHD

„Obávám se, že bez toho, aby Správa železnic provedla významné investice na hlavním nádraží v Trutnově, není linka životaschopná. Smysl by to pro některé lidi zřejmě dávalo jen v případě, že by linka jezdila z Kalné Vody do Poříčí. To ale nyní nebylo možné,“ poznamenal starosta Trutnova.

Radnice zavedla městskou vlakovou linku kvůli očekávanému nárůstu silniční dopravy po otevření polské dálnice. Železniční spojení nabídla lidem jako alternativu, jak se nejen při dopravních zácpách dostat snadněji a rychleji do centra města. Už na začátku radnice avizovala, že podle vytíženosti v prvních dvou letech rozhodne o tom, zda její provoz vlakové linky zachová nebo ukončí.

„S městskou vlakovou linkou jsme navíc začínali v době, kdy ŘSD mělo v Libči omezit dopravu kvůli rekonstrukci silnice, nic takového se ale nestalo,“ dodal Rosa.

Podle radnice k nárůstu dopravy v důsledku otevření polské S3 prozatím nedošlo, což může být způsobeno i tím, že nebyla zprovozněna v celém příhraničním úseku a její atraktivita z hlediska tranzitní dopravy nestoupla. Poslední budovaný úsek S3 Bolków - Kamienna Góra bude dokončen letos. Polsko díky tomu spustí v plné dálce autostrádu od česko-polských hranic až k Baltskému moři.

Trutnov zavede od ledna novou linku MHD, autobusy pojedou na Bojiště a Dvoračky

Trutnov je jediným městem ve východních Čechách, které zapojilo do MHD vlaky. „Městské vlakové linky jsou hojně využívány zejména v Praze, ale setkáte se s nimi i jiných městech, jako například Plzeň, Brno, Ostrava, Zlín. Zde mají charakter kombinující městskou a příměstskou linku, ve které platí všechny platné tarify, tedy i tarify MHD či IDS daného regionu. Mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou provozují České dráhy linku, která není přímo městskou linkou, ale má charakter MHD se zastávkami vzdálenými od sebe 1 až 2 kilometry v souvislé zástavbě v údolí,“ vyjmenoval mluvčí Českých drah Emanuel Vittek místa v Česku, která železnici využívají podobným způsobem. V Trutnově se ale tento způsob dopravy neosvědčil.