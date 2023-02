Cena měsíčního kuponu na MHD od společnosti Arriva je nyní 250 korun (zlevněný stojí 100 korun), cena čtvrtletního kuponu 650 korun (zlevněný stojí 280 korun). „Na této lince bude možné cestovat s jízdenkami Českých drah i s jízdenkami v rámci krajského integrovaného dopravního systému Iredo. Cena jízdenky Iredo je pro dospělého 14 korun. Cestující využívající elektronickou peněženkou zaplatí 12 korun. Lidé uplatňující slevu (děti, studenti, senioři) zaplatí 7 korun, respektive 6 korun při platbě elektronickou peněženkou,“ upřesnil krajský radní Řehoř. Web Českých drah uvádí cenu za jízdenku z Trutnova hlavního nádraží do Libče 24 korun, do stanice Trutnov střed 18 korun.

Trutnov zavede od ledna novou linku MHD, autobusy pojedou na Bojiště a Dvoračky

Trutnov zavádí městskou vlakovou linku kvůli složité dopravní situaci na silnici a častým kolonám. Provoz ještě více zhoustne od příštího roku po otevření polské dálnice. „Doprava v Trutnově není dobrá a pravděpodobně se ještě zhorší. Chceme, aby městská hromadná doprava byla zajímavou alternativou, byla atraktivní a aby se ji lidé naučili co nejvíce využívat,“ řekl starosta Trutnova Michal Rosa. „Libeč jsme do vlakové linky zařadili zejména proto, že je to integrovaná obec, která je daleko od centra města, a významně ji poznamená zvýšení dopravy po otevření dálnice z Polska,“ dodal. Trutnov bude stát ročně provoz železniční verze MHD i s akceptací předplacených jízdenek 1,9 milionu korun.

Nádraží v Poříčí vylepšila investice za 10 milionů

Linka má tři zastávky, vedle hlavního nádraží a Libče zastavuje ještě v Poříčí na nádraží Trutnov střed. Nádraží v městské části Poříčí má od minulého roku lepší vzhled, Správa železnic investovala do jeho opravy 10 milionů korun.

„Došlo k opravě prostor pro cestující, fasády, střechy a k výměně oken a dveří,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Město chce vylepšit přístup k zastávce v Libči, která se nachází nad silnicí do Královce, a na Zelené Louce.

Přístup k vlakové zastávce v Libči, kde bude zastavovat městská linka.Zdroj: Deník/Jan Braun

Trutnov původně zamýšlel provozovat městskou vlakovou linku na trase Horní Staré Město - Libeč. Kvůli technické situaci na trati mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou, kudy jezdí vlaky přes Horní Staré Město, ale zavedení další linky není momentálně možné. Téměř všechny spoje městské vlakové linky však na spoj do Horního Starého Města a Svobody nad Úpou plynule navazují.

Trutnov chce zavést v městské dopravě vlakovou linku do Libče. V čem je raritou?

„Původní myšlenka byla zřídit městskou vlakovou linku do Horního Starého Města, ideálně do Kalné Vody. Technický stav nádraží v Trutnově a trati do Svobody nad Úpou to zatím neumožňuje. Nicméně podařilo se domluvit, že ve spojích mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou budou vlaky zastavovat v Horním Starém Městě na zastávkách Staré Město a Zelená Louka. Totéž bychom chtěli v Kalné Vodě,“ uvedl starosta Trutnova.

Linka bude v provozu minimálně dva roky

Trutnov bude jediným městem ve východních Čechách, které zapojilo do MHD vlaky. „Městské vlakové linky jsou hojně využívány zejména v Praze, ale setkáte se s nimi i jiných městech, jako například Plzeň, Brno, Ostrava, Zlín. Zde mají charakter kombinující městskou a příměstskou linku, ve které platí všechny platné tarify, tedy i tarify MHD či IDS daného regionu. Mezi Šumperkem a Kouty nad Desnou provozují České dráhy linku, která není přímo městskou linkou, ale má charakter MHD se zastávkami vzdálenými od sebe 1 až 2 kilometry v souvislé zástavbě v údolí,“ vyjmenoval mluvčí Českých drah Emanuel Vittek místa v Česku, která železnici využívají podobným způsobem.

Trutnov doplatí na zpoždění dálnice dopravní kalamitou, řešení hledá v MHD

Městská vlaková linka bude v Trutnově v provozu minimálně dva roky. Trutnovská radnice musí objednat vlakové spoje na příští rok už letos v březnu, kdy ještě nebude mít k dispozici data o využívání linky. Postupně však bude vyhodnocovat, jestli se železniční verze MHD ujala, či nikoliv.

„Věříme, že vzájemnou spoluprací s představiteli Trutnova přispějeme k odlehčení dopravní situace ve městě. Pro další rozvoj této aktivity však bude nutné investovat do rozvoje železniční infrastruktury, na jejíž limity nyní narážíme. Zejména bude potřeba modernizovat železniční stanici Trutnov hlavní nádraží tak, aby umožňovala zavést větší množství vlaků a propojit přímými spoji trutnovské místní části Poříčí, Zelená Louka a Horní Staré Město. To by mohlo do železniční dopravy přilákat další cestující,“ řekl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř.

VIDEO: Při Dni železnice přifrčel na trutnovské vlakové nádraží Velký bejček

JÍZDNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ VLAKOVÉ LINKY V TRUTNOVĚ



v platnosti od 1. března 2023, jezdí v pracovních dnech

trasa Trutnov hlavní nádraží - Trutnov střed - Libeč

odjezdy z hlavního nádraží: 5.02, 6.00, 7.10, 12.53, 14.22, 15.10, 16.22, 18.24

trasa Libeč - Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží

odjezdy ze zastávky Libeč: 5.21, 6.24, 7.26, 13.13, 14.37, 15.26, 16.37, 18.45