„Tržnice je mrtvá, to mě děsí a mrzí. Chci tržnici rozjet, aby tady bylo co nejvíce trhovců a zákazníků,“ říká Marta Jónová z Královce. Od města má tržnici v nájmu na dva roky. Otevřeno chce mít celoročně, pravděpodobně s výjimkou ledna, v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

„Četla jsem váš článek v Deníku o tržnici jako ostudě města. Je to opravdu smutný pohled. Naší snahou je areál oživit, vylepšit a vytvořit pěkné a příjemné prostředí, které bude lidi lákat,“ zdůrazňuje žena, která provozuje v nedaleké pasáži obchod s ovocem a zeleninou.

„Konečně se našel někdo, kdo si vzal tržnici do provozu. Třeba v centru Jičína fungují trhy roky výborně, jsou narvané trhovci s řadou pěstitelů. Nechápu, proč to v Trutnově takových let nejde. Snad se teď tržnice probudí k životu,“ doufá seniorka Jiřina z Trutnova, která přišla nakoupit ovoce a zeleninu. „Ne všechno člověk koupí v supermarketech a tady je to přímo v centru města,“ dodává.

Starosta Trutnova Michal Rosa iniciativu o oživení tržnice vítá. Podle něj prokáže, zda je tržnice v tomto místě udržitelná a má smysl do ní investovat.

„Městská tržnice v historickém centru nefungovala ideálně. Návrhy na řešení tak oscilovaly mezi rekonstrukcí tržnice a jejím zrušením a následnou úpravou na parčík,“ vysvětluje starosta Trutnova a připomíná: „Do úvah o tomto prostoru je však nutné zahrnout i pozemky za tržnicí, které jsou v soukromém vlastnictví. Jednoho dne budou využity a plocha tržnice bude předprostorem nové stavby. Je v zájmu města, aby úpravy tržnice této budoucí výstavbě nebránily.“

Dění na trutnovské tržnici se rozjíždí pozvolna. Přáním nové provozovatelky jsou velké farmářské trhy, které jsou populární v jiných městech. V Trutnově ale zatím naráží na nezájem trhovců. „Bojí se jít do Trutnova. Couvají, nechce se jim sem. Tržnice nemá dobrou pověst. To ale chceme změnit a vybudovat příjemné místo, kam budou lidé chodit,“ tvrdí odhodlaně Marta Jónová.