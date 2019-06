Ani v době, kdy se mladí do služby v uniformě zrovna moc nehrnou, nedá na policejní práci dopustit. „Má plusy i mínusy, ale mě to prostě baví,“ říká Marek Johan (41 let). Jako strážník slouží už patnáct let.

Co si myslíte o tom, že není zájem o práci u policie?

Myslím, že je to hodně ovlivněné i sociálními sítěmi. Lidé tam totiž komentují práci policie mnohdy dost nevybíravě. Podle mne si to pak mnozí rozmyslí, a hledají radši práci jinde. Řeknou si, proč by měli chodit k policii, kde budou muset snášet urážky a nadávky od lidí přímo na ulici, a pak i na internetu.



Jaké důvody vás přiměly nastoupit k policii?

Já šel k policii kvůli sportu. Pocházím z Jilemnice, odjakživa jsem sportoval a věnoval se sportovnímu aerobiku. Chtěl jsem se mu věnovat závodně a odešel kvůli tomu do Prahy. Musel jsem si tam pochopitelně najít práci, a našel ji u městské policie. Vydržel jsem tam necelých pět let a pak se přestěhoval do Trutnova.



To, že jste našel místo zrovna u strážníků, byla náhoda?

To ne. Vybíral jsem si práci z více nabídek, a tahle mi přišla jako nejlepší. Věděl jsem, že díky sportu nebudu mít problém s fyzičkou. Lákala mě taky Praha. Tak jsem to zkusil, a už dělám policistu patnáct let.



V rodině někdo před vámi oblékal policejní uniformu?

Ne, žádné rodinné geny v tom nejsou. Jsem v rodině první.



Zrazoval vás někdo od práce u policie?

Ne. Spíš měly obavy, jestli zvládnu život v Praze.



MAREK JOHAN

- k městské policii nastoupil před 15 lety, a to v Praze 4

- před 10 lety se přesunul do Trutnova

- střídavě slouží v terénu, ale také má na starosti spisy pro správní řízení

- zdokonaluje strážníky v zásazích s donucovacími prostředky a zbraněmi- ve volném čase se věnuje běhání a bojovým sportům.

Lišily se vaše představy o policejní práci od skutečnosti?

Asi ne. Nic mě nepřekvapilo. Ale jestli tou otázkou myslíte, zda jsem měl chuť s tím někdy seknout, tak ano. Každé tři roky, když musíme skládat zkoušku před komisí ministerstva vnitra. To je stresující, a vždycky si u toho říkáme, jestli to máme zapotřebí. Ale vždy to dopadne dobře, takže tu práci můžeme dělat dál.



V Praze je asi větší kriminalita než v Trutnově. Toho jste se nebál?

Když ho chcete naučit plavat, hoďte ho do vody! :) Praha pro mě byla dobrá v tom, že tam se člověk naučí všechno. Je to drsné, ale posílí vás to.



Liší se hodně práce strážníka v Praze a Trutnově?

Je stejná. Já byl na Praze 4, poměrně velké městské části. Sloužilo nás tam hodně, převážně jsme chodili pěšky, s lidmi jsme byli v dennodenním kontaktu. Tady v Trutnově jezdíme k mnoha případům auty, protože zasahujeme na okrajových částech města nebo v obcích, kde vypomáháme. A to je daleko, bez auta by to nešlo.



Co je tak těžkého na policejní práci, že někteří zájemci neprojdou ani přijímacími testy?

Mladí lidé tráví volný čas na diskotéce, nebo u počítačů. Nejdou si zaběhat, ani zacvičit. Když by sportovali, fyzické testy by zájemci zvládli.



A psychotesty?

Často uchazeči o práci u městské policie ani nevědí, o jakou práci se vlastně ucházejí. Když se jich pak někdo při psychotestech zeptá, jsou zaskočeni a zákonitě tím sítem neprojdou. Ale u některých se pozná už předem, že neprojdou. Třeba při prvním pohovoru, když přinesou vyplněnou přihlášku.



Je to specifické povolání?

Rozhodně není pro každého! Lidé by si měli nejprve položit otázku, jestli takovou práci opravdu chtějí dělat, a zjistit si, co to obnáší. To bohužel nedělají. Jinak by věděli, že jako strážníci budou nepopulární, budou rozdávat botičky, že se klidně může stát, že budou muset dát pokutu známému, že se budou muset zúčastnit rvačky, odchytávat psy nebo hady, ale také odvážet opilce na záchytku.



Chybí v tomhle kdysi povinná vojenská služba?

Podle mne to byla dobrá přípravka. Mohli jste se díky tomu seznámit se zákony, pokyny, pravidly a vojenským drilem, který je i u policie. A také se zbraněmi. Ano, to dnes chybí.



Zájemců je tedy málo. Navíc na trhu práce je velká konkurence…

Každý druhý zaměstnavatel vám nabídne takové podmínky, že radši půjdete k němu, než sloužit u policie na směny noční - denní - noční - denní. Radši klidných osm hodin a jít s čistou hlavou z práce domů, než se v uniformě vrhat někde do mlejnice a ještě se u toho naučit mraky zákonů a předpisů.



Kdo chce fyzičku natrénuje. Jak se ale připravujete psychicky?

To se samozřejmě trénuje špatně. Na stres ve výkonu služby, na vypjaté situace s lidmi, vás připraví až odsloužené roky. Párkrát naletíte, ale časem už s těmi lidmi dokážete mluvit a hlavně je odhadnout. Po patnácti letech služby u městské policie už dokážu lidi odhadnout. Když tuším, že bude problém, držím si odstup a volím jiná slova, než která bych volil s člověkem, u kterého se dá přepokládat, že bude komunikovat přirozeně.



Kdo vás takzvaně nejvíc tahá za nos?

Mládež, věk někde mezi patnácti a osmnácti lety. Dostanou občanku a myslí si, že vědí všechno a že nás oblbnou. Neoblbnou. I díky městským kamerám, z kterých často víme, co se vlastně odehrálo. Mladí to ale nevědí, a zkoušejí to na nás.