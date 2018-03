Městys Mladé Buky má rozpočet 49 milionů. Nejvyšší v historii

Mladé Buky – Městys, který v regionu patří k rozvíjejícím se lokalitám, schválil nový rozpočet. Oznámila to starostka Lucie Potůčková s tím, že jde o nejvyšší částku, s kterou Mladé Buky hospodařily za celou svou historii.

Jde to rekordních 49 miliónů korun. „Díky vyšším daňovým příjmům a úspěšně získaným evropským i národním dotacím, které částečně pokryly i výdaje na plánované investiční akce, se městysu podařilo převést do tohoto roku téměř šestnáct miliónů korun. Je to částka navíc k rozpočtu, která bude využita na plánované investiční projekty,“ řekla starostka.