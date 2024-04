Co na to polský Budimex, který už měl u českých hranic doslova nastartované bagry a sestavený tým pracovníků? „Respektujeme vydané rozhodnutí a čekáme na jeho detailní odůvodnění. Za podanou nabídkou a našimi referencemi si nicméně stojíme a budeme se o kontrakt i nadále ucházet,“ reagovali představitelé polského Budimexu na rozhodnutí ÚOHS.

MI Roads je naopak zpátky ve hře. „ÚOHS potvrdil důvodnost našich námitek k výběru zhotovitele pro stavbu D11 z Trutnova a potvrdil tak v celé věci oprávněnost našeho postupu,“ uvedl mluvčí MI Roads Michal Jurman.

Jádrem problému reference o výstavbě tunelů

Sdružení vedené MI Roads upozorňovalo na to, že vybraná firma Budimex podle něj použila k doložení požadovaných zkušeností s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii.

„Ty rozhodně neodpovídají požadavkům stanoveným ze strany zadavatele soutěže. Budimex dále dle našeho názoru předložil nepravdivé údaje týkající se osob odborného personálu požadovaného zadavatelem pro výstavbu tunelů. Jsme přesvědčeni, že tyto osoby nesplňují kvalifikační požadavky zadavatele. Za našimi námitkami, které však byly ze strany zadavatele nesprávně odmítnuty, si jako sdružení stojíme, a tak nezbývalo než podat v celé věci návrh na přezkoumání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ vysvětlil mluvčí MI Roads, proč se sdružení stavebních firem obrátilo na antimonopolní úřad.

„Jsme přesvědčeni, že pro danou zakázku disponujeme odpovídající kvalifikací, což si ostatně investor důkladně prověřil. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb máme i obdobné zkušenosti z realizací tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ namítl Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex pro Českou republiku a Slovensko.

V minulých letech Budimex v rámci výstavby krakovské Łagiewnické trasy vybudoval hned čtveřici tunelů o délce 700, 600, 400 a 250 metrů. Disponuje rovněž zkušenostmi ze stavby úseku kantábrijské dálnice A8 na severu Španělska, která zahrnovala ražbu 290 metrů dlouhého tunelu El Rellón. Podílel se také na vybudování dvojice tunelů na ostrově Tenerife o délce 1200 a 1020 metrů. „Reference společnosti Budimex tak plně vyhovují požadavkům investora,“ zdůraznil Sokołowski.

Jak vyřeší situaci ŘSD?

Na tahu je nyní ŘSD, které musí rozhodnout o dalším postupu. „V krátkém čase prostudujeme rozhodnutí a zvážíme další kroky. Máme dvě možnosti. Buď podáme odvolání k předsedovi ÚOHS nebo budeme respektovat vydané rozhodnutí a vrátíme se k hodnocení nabídek uchazečů. Běží nám patnáctidenní lhůta na odvolání, ale rozhodně nebudeme čekat 15 dní. O dalším postupu rozhodneme v nejbližších dnech,“ uvedl v pátek generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Těžko odhadovat, o kolik se zpozdí zahájení stavby, to jsou předčasné úvahy. Uvidíme, jak budou procesy pokračovat. Každopádně vzniká minimálně půlroční zdržení oproti původně plánovanému začátku výstavby napojení na polskou dálnici,“ dodal.

Generální ředitel ŘSD v podcastu na webu ŘSD řekl, že by byl nerad, aby vstup zahraničních společností na český trh znamenal to, že boj se bude odehrávat jinde než jen při podávání nabídek a bude se bojovat na úřadech.

„Na druhou stranu je to regulérní boj podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud neúspěšní uchazeči mají pocit, že se jim křivdí, a že zadavatel rozhodl v rozporu se zákonem, tak mají právo se odvolávat, a úřad o tom rozhoduje. V případě D11 se bohužel ÚOHS s naším názorem neztotožnil, byť jsme ho konzultovali s mnoha právníky a myslíme si, že náš postup byl správný. Bohužel, názor úřadu je jiný a buď to budeme respektovat, nebo se budeme odvolávat,“ řekl Radek Mátl.

Lidé jsou naštvaní

Rozhodnutí o neplatnosti výběru vítěze tendru popudilo obyvatele Trutnova a okolí. „Už si začínám říkat, že ten ÚOHZ se zbláznil. Žádné jeho rozhodnutí z poslední doby si nelze logickým způsobem vyložit. Dálnici potřebujeme. Postaví ji firma levněji a dobře a těmito odklady docílíme jen toho, že se výsledná cena nakonec zvedne a dálnice bude postavena později,“ komentoval případ Pavel Wagenknecht. „Celé to smrdí, až běda. Věřím, že Budimex prokáže splnění kvalifikačních kritérií i pro ÚOHS, pokud nestačilo, co prokázal v tendru,“ doplnil Petr Ježek.

Hodně rozzlobený byl Pavel Holzknecht. „Počítal to vůbec někdo, kolikrát do toho někdo hodil vidle? Asi ne, ono to člověka časem otupí. Lidi jsou bezmocní a přihlíží tak něčemu, co nejde jednoduše popsat. Vidím to asi tak, že i když zaměstnanci ŘSD dělali výběrové řízení nadvakrát, tak ani tak nebyli schopni ho udělat pořádně. Já tomu říkám šlendriánství, které je obrovské v tomto státě a na denním pořádku. A teď zpět do reality, na silnice plné aut, a to nejen osobních. Vždyť jsme přeci tranzitní země Evropy.“

„Je to nenažranost MI Roads a celého Metrostavu a neschopnost ŘSD si obhájit vlastní rozhodnutí. Pokud to vyhraje někdo jiný než Budimex, tak je něco opravdu hodně zkaženého a prohnilého v našich zákonech,“ rozčiloval se Jan Souček z Trutnova.