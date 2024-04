V Kaiserštejnském paláci na Malé Straně v Praze se minulý týden již počtrnácté udělovaly ceny za nejzáslužnější hrdinské činy psů a jejich psovodů, které v uplynulém roce pomohly zachránit lidský život. Jedno z ocenění putovalo i k nám do Krkonoš.

Ze slavnostního ceremoniálu 14. ročníku Statečné psí srdce | Foto: ANIMAL EYE

Vítězové ankety Statečné psí srdce za rok 2023 byli vyhlášeni během slavnostního ceremoniálu, kterým provázeli moderátor Vladimír Kroc a herečka Kateřina Brožová, a to v tradičních kategoriích:

▪ Záchranný čin služebních a záchranářských psů,

▪ Záchranný čin neslužebních psů - laiků,

▪ Spící srdce (ocenění In memoriam),

▪ Pomáhající srdce (ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa),

▪ Cena hlavního partnera.

V kategorii "Záchranný čin služebních a záchranářských psů" se odborná porota rozhodla vzhledem k charakteru záchranné akce ocenit výjimečné schopnosti jak českých, tak slovenských psů a jejich psovodů.

Anketu vyhlašuje nezisková organizace ANIMAL EYE ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report, organizátorem ankety Zlatý záchranářský kříž. Vítěz kategorie "Záchranný čin neslužebních psů - laiků" automaticky postupuje do nominace Zlatého záchranářského kříže – prestižního ocenění, které oceněným předává na Pražském hradě prezident České republiky.

Vítězem Statečného psího srdce 2023 v kategorii "Záchranný čin služebních a záchranářských psů - Česká republika" se stala fenka Terezka ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, která našla po ničivém zemětřesení v Turecku v sutinách živou ženu.

Oceněným v kategorii Spící srdce (ocenění In memoriam) se stal německý vlčák Rajo a jeho majitel Robert Hýča, bývalý člen Horské služby Krkonoše.

Robert Hýča měl několik psů, především německých ovčáků, počínaje dobou, kdy působil jako psovod v základní vojenské službě, až po záchranářské psy, které měl jako člen Horské služby ČR v Krkonoších. V roli záchranáře se se svými psy zúčastnil mnoha pátrání, a to nejen na horách, ale i mimo ně, když si Policie ČR vyžádala pomoc psovodů Horské služby ČR při hledání nezvěstných osob. Celkem jeho psi našli dvanáct pohřešovaných, ale bohužel již nežijících osob. Nejsmutnějším nálezem jeho německého ovčáka Tobyho byl v roce 2012 nález tělíčka miminka v igelitové tašce, které zabila jeho matka a ukryla pod vývratem stromu. Pro Roberta Hýču to byl naprosto otřesný zážitek a o to více si záchranář přál, aby jeho pes někdy našel živého člověka. Uběhly čtyři roky, než se mu jeho přání splnilo.

Robert HýčaZdroj: ANIMAL EYERobert Hýča měl již třetího záchranářského psa Raja a za sebou další stovky výcvikových hodin a desítky pátracích akcí, když byl v pondělí 14. listopadu 2016 po osmé hodině večerní povolán spolu s dalšími záchranáři k hledání jednasedmdesátileté nemocné paní z Trutnova. Tato paní odešla v uvedený den odpoledne na procházku, a protože se do večerních hodin nevrátila, obrátil se její manžel na policii. Brzy nato se rozběhla velká pátrací akce za účasti policistů, hasičů, městských strážníků z Trutnova, přiletěl i policejní vrtulník s termovizí. Protože v tu dobu panovalo mrazivé počasí a seniorce hrozilo umrznutí, byla večer požádaná o pomoc také Horská služba ČR. Na místo dorazilo postupně šest horských záchranářů se svými psy. Dvojice Stanislav Zmatlík a Robert Hýča z Pece pod Sněžkou obdržela kolem 22. hodiny souřadnice úseku určeného k pátrání.

Rajo samostatně revíroval v zarostlé rokli, když asi po dvanácti minutách vyběhl na železniční násep a dál pokračoval podél kolejí. Pak se zastavil a štěkotem hlásil nález. Jakmile jeho psovod doběhl na místo, spatřil ležící ženu, která nemluvila, ale reagovala očima. Byla zjevně podchlazená. Robet Hýča přivolal vysílačkou kolegy s transportními prostředky a záchranným materiálem. Poté společně zajistili ženě nezbytný tepelný komfort, opatrně ji naložili na nosítka a za několik minut předali posádce sanitky zdravotní záchranné služby, která ji odvezla do nemocnice. Psovodovi se tak splnilo velké přání – jeho pes Rajo našel žijící osobu!

Robert Hýča v současnosti u Horské služby ČR v Krkonoších již nepůsobí, neboť se mu splnilo další jeho životní přání – je hajným v revíru Žacléř. Ani v tomto zaměstnání se bez psa neobejde. Má českého fouska Arga, ale často vzpomíná na svého posledního záchranářského ovčáka Raja, který už je dva roky v psím nebi.