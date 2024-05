Pavel Cingr, Zdeněk Křížek, Petr Šmíd, Petr Martinek a Tomáš Novák. To je pětice lidí z trutnovského okresu, které na Den vítězství ocenil medailí hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Šéf horské služby Pavel Cingr přebírá medaili od hejtmana Martina Červíčka. | Foto: Michal Fanta

Medaili I. stupně převzal náčelník Horské služby ČR v Krkonoších Pavel Cingr. U Horské služby působí od roku 1990, přes dvacet let jako šéf lavinové komise Horské služby ČR. Náčelníkem se stal 1. září 2022.

Za příkladné plnění pracovních povinností a službu trvající minimálně 20 let byli medailí Za věrnost II. stupně oceněni hasiči Zdeněk Křížek (strojní služba) ze Dvora Králové nad Labem a Petr Šmíd (velitel družstva) z Vrchlabí.

Záslužnou medaili II. stupně obdrželi také pracovníci zdravotnické záchranné služby, lékař Petr Martinek z Trutnova a záchranář Tomáš Novák z Temného Dolu.

Příběh hrdinů popírá tvrzení o neochotě nabídnout své vlasti život, řekl Rosa

Všem oceněným hejtman poděkoval za jejich práci. „Pomáháte, chráníte nás a jste vždy k dispozici v případech, kdy se stane něco mimořádného a my se spoléháme na to, že nás někdo zachrání a že nám pomůže naplnit pocit bezpečí, který je jednou z nejdůležitějších hodnot, co v životě máme,“ prohlásil Martin Červíček během slavnostního ceremoniálu před sídlem kraje.

Integrovaný záchranný systém v kraji má přes 1700 policistů, přes 600 profesionálních hasičů, více jak 600 záchranářů a mnoho dalších zástupců dalších složek. „Svou činností a schopností kooperovat, být připraveni a vnímat možná bezpečnostní rizika, si zasloužíte poděkování a respekt. Obrovské poděkování ale patří také vašim rodinám a vašim blízkým, kteří za vámi stojí a umožňují vám takto náročná povolání vykonávat, a přeji proto vám všem, abyste se za všech okolností za nimi ve zdraví vrátili domů,“ dodal.

