Ve 44. ročníku mezinárodních závodů horských záchranářů v Jizerských horách zvítězila o uplynulém víkendu domovská dvojice ve složení Jan Jirák a Jan Šámal.

44. ročník mezinárodních závodů horských záchranářů v Jizerských horách. | Foto: Horská služba České republiky

„Vítězství je pro oba záchranáře o to cennější, že patří už do starší kategorie. Přesto dokázali porazit i mnohem mladší soupeře,“ řekl po závodě ředitel závodu a horský záchranář z Jizerek Jiří Car.

Tradičního klání horských záchranářů se za skoro už podzimního počasí zúčastnilo celkem 56 závodníků z Česka a Polska. Závodilo se v sobotu 2. září. Jako vždy v lokalitě Bílého Potoka se startem u Rekreačního zařízení Jizerky.

Trasa závodu měřila necelých 20 kilometrů. Závodníci v ní absolvovali horolezecký výstup čtvrtého stupně obtížnosti s horním jištěním a pětikilometrovou časovku, jejíž součástí byly i technické disciplíny jako přemostění, prusíkování – jumarování, výstup skalní stěnou se samojištěním nebo slaňování.

V cíli čekala na závodníky zdravotní část, ve které záchranáři prokazovali praktické znalosti při ošetření simulovaného úrazu. Závodilo se ve dvou kategoriích: součet věku ve dvojici do 89 let a součet věku ve dvojici 90 a více let.

„Startovní pole bylo velmi vyrovnané. Rozdíl mezi prvním a druhým místem byl pouze 36 sekund,“ popsal těsný výsledek Jiří Car. Na druhém místě se umístili krkonošští záchranáři Miroslav Galandák a Radoslav Groh a třetí doběhli závodníci z Jeseníků Roman Fišnar a Pavel Ondrášek.