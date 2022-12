FOTO: Tady je Krakonošovo. Lidé vyrazili o předvánočním víkendu do hor na lyže

/FOTOGALERIE/ Opravdová zima plná sněhu přilákala o předvánočním víkendu do Krkonoš lyžaře na sjezdovky v Peci pod Sněžkou i do dalších skiareálů, které zahájily sezonu. Lidé vyrazili také na běžky a skialpy. Ve fotogalerii Michala Fanty se můžete podívat, jak to vypadalo na hřebenech hor.

Lidé vyrazili o předvánočním víkendu do Krkonoš na lyže. | Foto: Michal Fanta