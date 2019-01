Miliardový tendr kraj ještě stihne

Liberecký kraj - Nového provozovatele autobusové dopravy na dalších deset let chce vybrat vedení Libereckého kraje ještě do konce tohoto volebního období. Opozici se to moc nelíbí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Obří zakázku ve výši zhruba tří miliard korun nyní chystá vedení Libereckého kraje. Vítěz výběrového řízení bude zajišťovat autobusovou dopravu v celém regionu deset let. Opozičním zastupitelům se ale nelíbí, že výběr dopravce hodlá vedení kraje stihnout ještě do konce tohoto volebního období, že jej nenechá na budoucí koalici. „Tato veřejná zakázka posune dopravu v kraji úplně jinam, zkvalitní ji. Podmínky výběrového řízení jsou totiž velmi tvrdé. Autobusy například musí být bezbariérové a nesmějí být starší šesti let," přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu Martin Sepp (ČSSD). Ročně přispívá kraj na dopravu sumou 300 milionů korun, cena tendru se tedy vyšplhá ke třem miliardám. Jak ale upozornil Martin Sepp, vedení kraje doufá, že výběrovým řízením se mu podaří hodnotu zakázky o něco snížit. „Nechci se k ceně vyjadřovat, protože tím bychom dali návod všem případným zájemcům," zdůraznil Martin Sepp. „Tendr bude otevřený také dopravcům ze zahraničí. Už nyní se hlásí zájemci třeba z Německa a z Belgie. Ovšem pro dopravce nebude lehké splnit, především požadavek na stáří vozového parku. Autobusy, co nyní jezdí v kraji, mají průměrný věk devět let," dodal. Tendr bude rozdělený do tří celků, na Českolipsko, Liberecko a oblast Jablonecka a Semilska. U autobusů, které vozí děti do školy, bude kraj požadovat, aby měla všechna sedadla bezpečnostní pásy. Nový dopravce by měl vyjet na silnice v kraji v roce 2014. Opoziční Starostové pro Liberecký kraj nemají nic proti tvrdým kritériím výběrového řízení. Také doba zakázky na deset let jim připadá obvyklá. Kritizují pouze to, že kraj s výběrem nového dopravce tolik spěchá. „Několikrát jsem žádal náměstka Seppa o zdůvodnění toho, proč tendr vyhlašují ještě před koncem mandátu. Bylo by korektní nechat výběr dopravce na nové krajské reprezentaci. Dosud jsem se ale odpovědi nedočkal," zdůraznil za Starosty Martin Půta.

Autor: Zuzana Minstrová