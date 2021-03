Podle odhadovaných celkových nákladů by stálo zhruba 260 tisíc korun. Ve Vrchlabí se nyní očkuje v nemocnici naproti modernímu centrálnímu příjmu, jehož vybudování stálo 2,5 milionu korun. Zdravotníci tam dosud očkovali 2800 lidí.

Záměr vybudovat očkovací centrum pro velký počet osob naráží na jediný zádrhel. Nedostatečný počet vakcín. "Město má velký zájem o vybudování velkokapacitního očkovacího centra. Představa mít proočkované celé území Vrchlabska s 30 tisíci obyvateli během dvou měsíců, mě velice lákala," říká starosta Vrchlabí Jan Sobotka. "Vystřízlivění z této úvahy přineslo zjištění o tom, jak to vypadá se zásobami vakcín," dodává.

"Dávalo by smysl očkovat 500 lidí denně. Teď vím, že každý týden v dubnu bychom měli mít 1050 vakcín. To znamená očkovat 150 lidí denně. To mi přijde málo na to, aby se kvůli tomu budovalo velké očkovací centrum. Takový počet jsme schopni hravě zvládnout v nemocnici, kde jsme dosud očkovali zhruba 2800 lidí, z nichž 700 dostalo druhou dávku," vysvětluje ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.

"Musí zvítězit zdravý rozum. Pokud budeme mít k dispozici dostatečný počet vakcín, tak do toho určitě půjdeme. Teď mi nedává smysl budovat centrum, když jsme schopni veškeré očkování zvládnout v nemocnici," argumentuje Mrázek. Jak starosta, tak ředitel nemocnice navíc připomínají, že očkovat v nejbližších týdnech bude možné pravděpodobně jen osoby starší 60 let.

Ačkoliv je vrchlabská nemocnice soukromá, jako jediná v kraji, necítí se při rozdělování dávek odstrčená. "Klíč, podle kterého kraj rozděluje vakcíny, je spravedlivý. Dělení probíhá korektně. Na spolupráci s krajem si rozhodně nemůžeme stěžovat, právě naopak. za tuto spolupráci jsme velice rádi," tvrdí ředitel.

"Vnímám to tak, že kraj považuje za důležité, aby bylo Vrchlabí a okolí očkované, ne jestli je postel holdingová nebo soukromá. Klíčové je, aby ubývalo covidových pacientů a mohli jsme se co nejrychleji vrátit k běžné medicíně," dodává Michal Mrázek.