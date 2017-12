Miloš Forman pozdravil Vrchlabáky

Vrchlabí - „Moc vás zdravím a moc na vás vzpomínám, jak jsme u vás dělali ten film,“ těmito slovy pozdravil slavný oscarový režisér Miloš Forman Vrchlabáky zpoza oceánu u příležitosti 50. výročí od filmu Hoří, má panenko. Pětaosmdesátiletý génius světové kinematografie se stal významnou osobností Vrchlabí, kde před půl stoletím natáčel nezapomenutelný film z prostředí plesu požárníků.

Zatímco na plátně v Kulturním domě Střelnice běžel film o filmu Hoří, má panenko a zrovna v něm hrála plesová kapela, pódium patřilo Big bandu ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí a jejich rytmickým melodiím.Foto: Deník/Jan Braun

„Jsem hrozně hrdý, že se tady natáčení odehrálo, a že takový člověk jako Miloš Forman má něco společného s Vrchlabím,“ řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Miloš Forman už má ocenění v rukách, balíček společně s fotografií Kulturního domu Střelnice a koláží k výročí od Terezy Bartůňkové k němu doputoval letecky a přes newyorského prostředníka. V Česku byl naposledy v roce 2011.



Videovzkaz doručila jeho manželka Martina Formanová řediteli Střelnice Vladimíru Jindrovi ve čtvrtek v noci, necelých čtyřiadvacet hodin před začátkem oslav jubilea.

Film Hoří, má panenko, nominovaný dokonce na Oscara, se promítal na den přesně padesát let od premiéry. K ní tehdy došlo rovněž ve Vrchlabí. V pátek večer viděli diváci v Kulturním domě Střelnice jeho digitálně zrestaurovanou verzi v blu-ray formátu z Národního filmového archivu. Předcházel mu rytmický hudební pozdrav přes oceán ve velmi zdařilém provedení Big bandu ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí s promítnutím nikdy nepublikovaných záběrů z Vrchlabí z natáčení filmu od Ladislava Liesera a vzpomínky čtyř přímých aktérů.



Jarmila Šepsová, Jiří Šrom, Václav Jindra a Jan Barák stáli před padesáti lety „na place“ pod režijním vedením Miloše Formana, natáčeni legendárním kameramanem Miroslavem Ondříčkem. „Na škole bylo lešení, které jsme likvidovali. Přišla k nám parta chlapů, které jsme neznali, a chtěli půjčit lopaty, aby se dostali do rozvodny na Střelnici. Tak jsme jim ji očistili, následně slovo dalo slovo a od té doby jsme chodili na natáčení. Nakonec s celou rodinou,“ popsal svoji cestu mezi protagonisty filmu Hoří, má panenko Václav Jindra.





Překvapení z tomboly. Kterou věc nikdo ve filmu Hoří, má panenko neviděl, ačkoliv se tam o ní mluvilo? Čokoládovou kouli. Zmizela totiž jako první z rozkradené tomboly. Ředitel Střelnice Vladimír Jindra ji věnoval Ladislavu Lieserovi, jehož záběry z natáčení se v pátek poprvé veřejně promítaly.



A přidal zážitek z natáčení: „Při filmování jsme seděli u třetího oblouku a chodili často k tombole, protože manželka měla zvláštní šaty, které se Formanovi a Ondříčkovi líbily. Jednou řekla, že už toho má dost a vzala si na natáčení jiné. Jakmile jsme přišli do předsálí, tak ji v tu ránu drapli a musela se mazat převléknout do šatů, které nosila před tím celou dobu. Jak by ne, vždyť to byl film z jednoho večera.“



Víkend s Milošem Formanem pokračuje sobotním plesem požárníků od 20.00, na který je vstupné o 42 korun dražší než v době natáčení před půl stoletím. Tehdy se platilo 8 Kčs. Legendární tombola při něm nemůže chybět.



V neděli diváky pobaví od 19.00 divadelní zpracování Hoří, má panenko v podání místního Divadelního spolku z Divadelního klubu.