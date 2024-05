Měsíc po přestěhování do Vrchlabí a den před odjezdem na soustředění národního týmu do Nového Města na Moravě pokřtila česká biatlonová reprezentantka Tereza Voborníková model radnice v Hostinném, který od května zdobí proslulý Park miniatur v Kowarech na polské straně Krkonoš. Nechybí mu věž, pověstní obři, ani typické podloubí.

Hostinné představilo na náměstí model radnice, který je od května vystavený v Parku miniatur v polských Kowarech. | Video: Deník/Jan Braun

Hostinné se zařadí mezi devadesát miniatur regionu Dolního Slezska, Krkonoš a Podkrkonoší, které jezdí do polských Kowar obdivovat tisíce turistů. Ročně jich bývá kolem čtvrt milionu. K vidění tam jsou i modely Sněžky s Českou Poštovnou a kaplí sv. Vavřince nebo zámky Vrchlabí a Jilemnice.

„Radnice v Hostinném je moc hezká a díky obrům neobvyklá. Jsem ráda, že o Hostinném se tak bude vědět i za hranicemi,“ řekla nejlepší česká biatlonistka uplynulé sezony Světového poháru při křtu miniatury radnice na náměstí. Tereza Voborníková z Hostinného pochází a v podkrkonošském městě žila až do minulého měsíce, než se přestěhovala s přítelem do Vrchlabí.

Studentský Majáles v Trutnově ovládly kapely Vypsaná fiXa a MyBand!

Zmenšené kopii radnice v Hostinném dominuje věž s obry. Miniaturu v měřítku 1:25 vyráběli přes tři měsíce čtyři modeláři v umělecké dílně přímo v Parku miniatur Kowarech. „Je vyrobená z plastu a mědi. Je 130 centimetrů vysoká, váží 70 kg. Nejtěžší bylo, že radniční věž není postavená úplně rovně. Není symetrická,“ uvedl jeden z polských modelářů Piotr Janowski z Kowar.

„Obři na radniční věži jsou naprostá anomálie, která se nikde jinde nevyskytuje,“ poukázal na výjimečnost stavby na náměstí v Hostinném místní historik a ředitel muzea Tomáš Anděl. Obři zdobí radnici v Hostinném od roku 1641. Tehdy byly do nároží věže umístěny postavy dvou rytířů ve zbroji, vysokých 4,80 metru, jako symbolů starého tržního práva města.

Příští rok 500 let

Radnice byla vystavěna na základech gotického měšťanského domu v roce 1525. Příští rok tedy oslaví velké výročí 500 let. „Předchozí dům měl z kamene postavené pouze základy, jeho nadzemní část byla vyzděna jen z části. Převážná část domu byla postavena ze dřeva. Z období pozdní gotiky se dochoval lomený portál vedoucí do mázhausu radnice, zdobený portál v přízemí vedoucí do krámce a ostění okna v podloubí. Na ostění portálu mázhausu je vyznačen český a vídeňský loket. V roce 1566 byla radnice poškozena výbuchem střelného prachu, při čemž zemřel městský biřic,“ zapátral v historii Tomáš Anděl.

Dnešní podoba radnice pochází z přestavby roku 1874. Poslední oprava radnice proběhla v roce 1912.

Nabídka, která se neodmítá

Město za výrobu miniatury neplatilo nic, zajistit muselo pouze kopie projektové dokumentace. Náklady na zhotovení modelu hradil majitel Parku miniatur. „Paní starostka viděla, že u nás vyrábíme nejlepší miniatury v Evropě. Jsou to umělecká díla. Prezentujeme pěknou architekturu Dolního Slezska, Krkonoš a Podkrkonoší. Radnice v Hostinném je zajímavá stavba, proto jsme se domluvili, že ji vytvoříme a budeme vystavovat,“ vysvětlil majitel Parku miniatur Marian Piasecki, který založil turistickou atrakci v roce 2003.

Areál vybudoval z vlastních prostředků bez dotací. Vedle něj postavil také obrovský zábavní park s nafukovacími atrakcemi, jeden z největších v Polsku, a v přímořském středisku Niechorze u Baltu provozuje park miniatur mořských majáků.

Nejsilnější polární záře za dvacet let prozářila noční oblohu

„Setkání v Kowarech zprostředkovala Jana Tauchmanová. Velice nás zaujalo profesionální provedení miniatur. Když nám majitel pan Piasecki nabídl, že by vedle zámků Vrchlabí a Jilemnice mohla být vystavena naše radnice, neváhali jsme. Byla to nabídka, která se neodmítá. Jedinou podmínkou pro nás bylo obstarání projektové dokumentace k tomu, aby bylo možné vyrobit věrohodnou kopii radnice,“ popsala starostka Hostinného Dagmar Sahánková, jak se město dostalo k možnosti mít miniaturu ve vyhledávaném parku v Polsku.

„Jsme rádi, že model naší radnice bude vystavený na místě, kam jezdí velké množství turistů. Jsem přesvědčená, že to bude někoho inspirovat k tomu, aby se přijel podívat do Hostinného,“ dodala starostka.

Po vyřazení z tendru si dělá Budimex zálusk na další dálniční úsek u Trutnova

Park miniatur v Kowarech je otevřený celoročně, denně od 9 do 18 hodin. Zaměřuje se na regionální památky Dolního Slezska a Krkonoš - hrady, zámky, turistické chaty, kláštery, kostely, historické budovy. Ročně tam jezdí desetitisíce Čechů. V srpnu loňského roku to bylo 20 let od okamžiku, kdy zakladatel parku Marian Piasecki představil veřejnosti první modely regionálních historických památek. Eiffelovku, šikmou věž v Pise, Big Ben nebo Sochu Svobody tam neuvidíte.

Místo Eiffelovky regionální památky

„Eiffelova věž by do krkonošské krajiny nezapadala, a tak jsem se rozhodl vybudovat miniatury vybraných památek Dolního Slezska, které jsou odrazem různých architektonických stylů. Společně se svými spolupracovníky jsme vytvořili miniaturní městečko, které se skládá z modelů dolnoslezských a krkonošských staveb,“ vysvětlil majitel Parku miniatur Marian Piasecki.

Park miniatur v Kowarech je otevřen celoročně, denně od 9 do 18 hodin. Vstupné: dospělá osoba: 48,00 złotých, senioři, studenti a postižení: 44,00 złotých, mládež 15-18 let: 42,00 złotých, děti do 14 let: 39,00 zł. Parkování, toalety, průvodce a fotografování jsou zdarma. Osoby menší než jeden metr mají vstup zdarma. GPS: 50° 47' 55'', 15° 50' 2'' nebo 50.798625, 15.834152

ulice Zamkowa 9, Kowary, Polsko

Inženýr z Karpacze, který pracoval 27 let v Německu jako expert na bezpečnost systémů jaderných reaktorů, vybudoval Park miniatur na místě areálu bývalé továrny na výrobu koberců. Ačkoliv se místní nápadu na začátku smáli a v sousedních městech Karpacz a Cieplice dali Piaseckému košem, zájem turistů je brzy přesvědčil o omylu. Ročně jich jezdí kolem čtvrt milionu, v roce 2009 jich bylo rekordních 330 tisíc. Hodně jich bývá z Česka. Kvůli nim mají v Kowarech české průvodce, české popisky u vystavených modelů, obchod s českými suvenýry i možnost placení českými korunami. Pečlivě udržované zahradnické výzdobě se věnují studenti z Kopidlna.

„Českých návštěvníků je zhruba dvacet procent z celkového počtu. Jezdí jich opravdu hodně. Jejich zájem nás velmi těší. Jsme hned u hranic, vyjedete na Pomezní Boudy a pak už sjedete dolů do Kowar. Jsme sousedi, dobře se známe,“ řekl Piasecki.

„Lidé si řeknou mezi sebou, co u nás viděli a jak se jim u nás líbilo, to je pro nás nejlepší reklama. Máme také zadarmo parkoviště a toalety, to nehodláme měnit. Dbáme na čisté prostředí a upravovanou zeleň tak, aby se u nás hosté cítili příjemně,“ dodal.