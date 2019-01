Česká Skalice - Přestože ještě koncem dubna letošního roku přinesla poslankyně Parlamentu Zdeňka Horníková zprávu, že ministr dopravy Aleš Řebíček uvolnil 10 milionů korun na výstavbu provizorní komunikace zvané obchvat obchvatu, která by obešla provozovnu sběrných surovin, teď je všechno jinak.

Děti se po předraženém korzu v České Skalici proháněly na trojkolách a kolech. | Foto: Miro Rousek

Ministerstvo potřebné finance nejen neuvolní, ale naopak doporučilo přes občanské sdružení Za obchvat České Skalice městu, aby se pokusilo získat dotaci.

Vzhledem k tomu, že majitelé sběrných surovin, které stojí v trase dosud nedokončeného silničního obchvatu, se dosud s ministerstvem dopravy nedohodli na majetkovém vyrovnání, jeví se podle vedení města i sdružení Za obchvat provizorní stavba jako jediné možné řešení. První náměstek ministra dopravy Jiří Hodač však nyní poslal dopis předsedovi sdružení Za obchvat Jaroslavu Andresovi, v němž mu oznámil, že jednání mezi právními zástupci majitele sběrných surovin s právními zástupci ministerstva jsou značně složitá.



„První výsledky se dají očekávat nejdříve v závěru tohoto roku,“ napsal Hodač a upozornil, že rezort dopravy považuje navrhovaný obchvat obchvatu i nadále za krajní řešení. V této souvislosti náměstek Hodač doporučil jako možné financování této provizorní stavby to, že se město Česká Skalice obrátí s případnou žádostí o dotaci na Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod.

„Je to jasný signál, že od ministerstva na obchvat obchvatu žádné peníze nedostaneme. V podstatě jsme byli odsunuti na vedlejší kolej. Zítra máme jednání našeho sdružení. Pokusím se navrhnout, abychom se vypravili na kraj a oslovili v této věci nově zvolené lidi, kteří uspěli v krajských volbách,“ řekl nám včera Andres. Ten označil jednání ministerstva za drzost, když v červnu vyslalo poslankyni Horníkovou, aby na tiskové konferenci referovala o tom, že se obě strany sporu do čtrnácti dnů dohodnou. Později se však ukázalo, že to není pravda. „Myslím si, že se nedohodnou ani nyní,“ předpovídá Andres, který už nevylučuje občanskou neposlušnost. Tu však považuje až za mezní variantu.



Starosta města Tomáš Hubka nám potvrdil, že s ním ministerstvo nejednalo. „Pokusit se v tuto chvíli o získání dotace je krajně nejistá možnost. Musel by se vypracovat projekt, což by nějakou dobu trvalo. Potom není jisté, zda bude naši žádosti vyhověno a kromě toho to může trvat i rok,“ vysvětlil starosta. V současné době je na stavbu obchvatu obchvatu hotové územní řízení nutné ke stavebnímu povolení. „Pokud by bylo vydáno, bylo by možné si vzít i nějakou půjčku, ale o tom by muselo rozhodnout zastupitelstvo,“ dodal starosta Hubka.



Jak nám včera sdělila poslankyně Horníková, z dopisu náměstka Hodače je velmi rozladěná. „Příští týden se chystám na jednání s panem ministrem Řebíčkem, protože naše původní dohoda zněla jasně: buď se podaří úplně vyřešit problém se sběrnými surovinami a trasa obchvatu se dokončí podle projektu, nebo se najde náhradní řešení. Byla jsem už na začátku roku ujišťována ministertsvem, že bude uvolněno 10 milionů korun na tak zavný obchvat obchvatu. Teď bych se pana ministra ráda zeptala, kde ty peníze jsou,“ podotkla Horníková.



Dokončení stavby obchvatu se tak dostalo opět na mrtvý bod. Dohoda o majetkovém vyrovnání je zatím v nedohlednu a občané města už nevěří v pozitivní obrat. Podle předsedy sdružení Za obchvat Anderse by případné úspěšné žaloby majitelů nadměrnou dopravou poškozených nemovitostí v centru města přišly na více než 10 milionů korun, které ministerstvo dopravy na obchvat obchvatu nechce uvolnit.



Člen sdružení za obchvat Petr Fejfar v této souvislosti doporučil vedení města, aby se vypravilo na ministertsvo dopravy, kde by jim měli tamní úředníci vysvětlit, v jaké fázi je dohoda mezi majiteli sběrných surovin a touto institucí. „Domnívám se, že by město mělo v této věci vyvíjet větší aktivity a nedržet se pouze jedné varinaty,“ dodal Petr Fejfar.