V červenci odmítli v opravené škole v Mladých Bukách návštěvu ministryň Aleny Schillerové a Kláry Dostálové, které tam chtěly přijet, ve středu slavnostně přivítali prvňáky a jejich rodiče. Podle ředitele základní školy Pavla Petržely by byla situace jiná, pokud by ministryně přijely na zahájení školního roku.

"Pokud by přijely prvního září, tak nikoho neodmítneme, přijet na zahájení školního roku by určitě mohly. Už vůbec bychom neodmítli ministra školství," řekl Pavel Petržela.

"Když chtěly ministryně přijet v červenci, tak to bylo takové zvláštní. Hodně to působilo tak, že si jen chtějí udělat PR, vyfotit se a zviditelnit něčím, na čem tihle lidé neměli vůbec žádnou zásluhu. To se nám zdálo divné," uvedl ředitel ZŠ a MŠ Mladé Buky.

Školní budova z roku 1877 má za sebou náročnou rekonstrukci za bezmála čtyřicet milionů korun. Byl to největší projekt krkonošského městyse za poslední roky. Devadesáti procenty ho dotovala Evropská unie z programu IROP.

"Nene, děvenky, sami jsme jako obec postavili, sami jsme zařídili a děkovat budem pouze EU directissimo. Škola je přes léto zamčená a vetřelce do ní nepouštíme. Foťte se před Penamem," napsala v červenci starostka Mladých Buků Lucie Potůčková na twitteru. "Vytočilo mě, že by to byla společná návštěva s paní ministryní financí. Myslím, že spousta starostů z okolí by reagovala podobně, jenom já jsem ta držka, která to plácne na twitteru," vysvětlovala pro Deník svoji reakci.

Rodiče, kteří ve středu přivedli děti do školy, s takovým rozhodnutím obce a školy souhlasili. "Ministryně by sem nepřijely jen tak, byl to jasný záměr se zviditelnit. Přitom pro školu asi moc neudělaly. Proto byl postup obce správný, rozhodně ho schvaluji," vyjádřila se Markéta Fridrichová, zatímco její syn Samuel už měl plnou hlavu nového školního dobrodružství, na které se ve středu poprvé vydal. "Těším se. Nejvíc na to, že se budu učit číst," prozradil.

Jeho maminka uvítala, že děti absolvují testování příjemnější metodou ze slin. "Testování k tomu dnes prostě patří, tak to je. Děti na něj byly zvyklé ze školky, nedělalo jim problémy, když se jim to vysvětlilo," řekla Markéta Fridrichová.

Ředitel školy Pavel Petržela vysvětlil, že české testy ze slin se podařilo zajistit díky spolupráci tři krkonošských škol - ze Svobody nad Úpou, Horního Maršova a Mladých Buků.

"Hodně jsme zvažovali, jak řešit situaci s testováním. Po loňské zkušenosti, kdy úspěšnost testů byla téměř nulová a nefungovalo to, jsme se domluvili s kolegy ze sousedních škol. Hlavní organizátor byl Michal Krtička ze Svobody nad Úpou. PCR testy se podařilo zajistit díky jednomu z rodičů ze Svobody, který nechtěl, aby se děti šťouraly v nose, a zprostředkoval kvalitní, český výrobek. Vyhodnocení provádí do 24 hodin česká laboratoř v Praze, garantuje 99 procent záchytu, což je obrovský rozdíl oproti testům, které školy dostávaly," objasnil Petržela.

V Mladých Bukách se testovali 1. září žáci a pedagogové, druhé kolo přijde 6. září. "Otestujeme všechny, včetně očkovaných. Jsme připravení, testů máme dost. Září bude klíčové pro vývoj celého školního roku. Bude strašně důležité, aby se uhlídalo vše, co se týká hygieny a testování. Pokud září dopadne dobře, věřím, že už se nestane nic dramatického, co by znamenalo zavření okresů či další vážná omezení," dodal.