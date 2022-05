"Dva měsíce jsem ležel, měl jsem covid a pak zápal plic. Sice už mi je 95 pryč, ale hlava mi funguje. Když ovšem přijde v takovém věku zápal plic a takový starý člověk lehne, může se stát, že už nevstane. Už jsem s tím i počítal. Pro nic jiného nežiju, než abych se dostal za svojí ženou, která mně umřela loni v říjnu a já to bez ní těžko přežívám. Byli jsme v Trutnově takový ojedinělý případ, měli jsme platinovou svatbu 70 let," rozpovídal se stále výřečný Šafařík, který se narodil v listopadu 1926.

Péči v trutnovském domově důchodců si pochvaluje. "Před 13 lety jsem byl u jeho otevření. Zapomněl jsem, jak to tam vypadá, tak jsem se o tom teď sám přesvědčil. Pořád je to pěkné zařízení. Starají se o mě dobře. Zařídil jsem si novou televizi, abych se mohl dívat na ligový fotbal," neopustil ho zájem o oblíbený sport.

Kulturní cena Trutnova opět vzbudila emoce, Věchet se návrhu zřekl

V domově pro seniory také přijal zprávu o tom, že ani letos se nedočká kulturní ceny města Trutnova. Rozhodovalo o tom zastupitelstvo. "Nechtěl jsem tam jezdit a provokovat na vozíčku. Ale byly tam tři naše členky, které mi hned volaly a popisovaly, co se tam dělo," prozradil, že měl bezprostřední informace od „špionek“ z Klubu seniorů. Na kulturní cenu navrhli Šafaříka zastupitelé z hnutí Žít v Trutnově. "Už jsem ani nechtěl, aby mě navrhovali. Říkal jsem jim, ať mě tam nedávají, protože se z toho dělá politika a ta do toho nepatří," řekl.

Hejtman ocenil pamětní medailí Wolfa, Šafaříka či Anděla

Přesto ho mrzelo, že se kulturní ceny nedočkal. "Je mi to líto, za třicet roků práce v Klubu seniorů se toho udělalo hodně, vždyť jsme měli přes tisíc besed. Co si budeme povídat, Věchet i Šafařík by zasluhovali za svoji činnost kulturní cenu, to je bez debat. O tom nemusíme diskutovat. Udělali by mi na městě velkou radost, kdyby už to konečně odsouhlasili, nebo dali třeba zasloužilého občana," uvedl.

Předseda Klubu seniorů Trutnov Miroslav Šafařík převzal 6. října 2014 čestné uznání rady města.Zdroj: Miloš Šálek

"Přínos pana Šafaříka pro město nikdy nikdo nezpochybnil. Není to neúcta k němu, ani Klubu seniorů Trutnov a práci, kterou pro město odvedli," reagoval starosta Trutnova Michal Rosa. "Mrzí mě, co se v zastupitelstvu stalo s kulturní cenou. Diskuse o ní, tak jak je vedená, ubližuje jak kulturní ceně, tak lidem, kteří jsou na ni opakovaně neúspěšně navrhováni. To mi je velice líto a byl bych rád, kdyby to mohlo být jinak. Pro mě je udělení současné ceny naprosto na místě, pan Molnár si ji stoprocentně zaslouží," řekl Rosa.

Miroslav Šafařík se zvěčnil na radnici

Miroslav Šafařík dosud obdržel od města dvě ceny, nejprve v květnu 2006 čestné uznání rady města za dlouholeté vedení Klubu seniorů a aktivní přístup k věcem veřejným a v říjnu 2014 další čestné uznání rady města za dlouholeté vedení Klubu seniorů.

Šafaříka překvapil Martin Věchet, organizátor hudebního festivalu TrutnOFF BrnoON, který se zřekl návrhu na kulturní cenu v jeho prospěch. "Byl jsem přitom jeden z těch, který do něj před časem bušil, protože si nechtěl opravit fasádu na baráku na náměstí. Napsal jsem tehdy, že se na něj Krakonoš zlobí, že mu hyzdí náměstí. Věchet tvrdil, že to udělá, až nebude starostou Adamec. Tak by to měl splnit, když máme nového starostu," připomněl Šafařík.

Martin Věchet na zasedání trutnovského zastupitelstva v pondělí 25. dubna 2022.Zdroj: Miloš Šálek

Navzdory prodělané nemoci zůstává ve spojení s členy Klubu seniorů. "Posílal jsem jim různé zprávy přes mobil, i jsem je rýmoval, protože mi básničky jdou. Pořád mi volají, chtějí se setkat. Už jsem dokonce sjednával, že bychom mohli udělat setkání tady v domově důchodců, abychom se po takové době sešli. Všechno nám narušil covid, jinak bychom se stýkali dál," dodal Miroslav Šafařík.

Šafařík: 'Když skončím já, skončí také klub seniorů'