Poštu využívají obyvatelé, boudaři i turisté. „Kdyby tady nebyla, hodně by nám to zkomplikovalo život. Poštu využíváme hodně. Je bez debaty lepší, že budovu koupilo město než někdo, kdo by z toho udělal apartmány. Těch už tady je dost,“ přivítal rozhodnutí města Dušan Porubský.

Poštovní úřad začal fungovat v Peci pod Sněžkou už v roce 1871. V domě u autobusového nádraží se poskytují poštovní služby od roku 1911, kdy ho postavil zdejší občan Adolf Hermann. Město se nyní postaralo o to, aby tam pošta pokračovala dál. Do historické revizní knihy, do které se už od 15. července 1873 evidují všechny roční kontroly, se tak budou psát další řádky.

„Jako město jsme měli na budovu pošty předkupní právo. Neváhali jsme. Shodli jsme na tom i v zastupitelstvu,“ řekla starostka Pece pod Sněžkou Ilona Karlíková. „Nachází se na dobrém místě a pozemku. Celý dům i se dvěma byty by jinak mohl koupit někdo jiný a přestavět ho na apartmány. V centru Pece už ale další nechceme. Pošta navíc navazuje na autobusové nádraží, které chceme vylepšit a oživit. I proto nám dávalo smysl budovu pošty získat do vlastnictví města,“ vysvětlila.

Při masivním rušení poboček a prodeji majetku České pošty po celé republice se lidé v Peci obávali, že o tu svoji přijdou. „Měli opravdu obavy, protože sem hodně chodí. Poštu využívají nejen místní, ale velmi často také čeští a zahraniční turisté, především v zimní a letní sezoně. Lyžaři si na naši pobočku dokonce nechávají posílat balíky. To je v zimě běžná praxe,“ potvrdila vedoucí pošty v Peci pod Sněžkou Olga Lukešová, že pobočka v krkonošském středisku má svůj význam a vytížení.