V pondělí 5. února zahájí provoz nové oddělené Městské policie Trutnov. Vzniklo na místě bufetu u vstupu do městského úřadu. Lidé tam vyřídí parkovací karty, mohou podat oznámení nebo zaplatit pokutu za parkování. Oddělení bude zajišťovat agendu spojenou s provozem radarů na měření rychlosti, které se mají v letošním roce objevit na několika místech v okolí Trutnova.

Ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov vzniklo nové oddělení místních strážníků. | Foto: Michaela Dědková

Radary budou hlídat dodržování povolené rychlosti v Bernarticích, Zlaté Olešnici, Libči, Voletinách, Starém Rokytníku a Hertvíkovicích. Momentálně probíhá tendr na jejich dodavatele. Podle šéfa trutnovských strážníků Radka Svobody je cílem nového oddělení přiblížit městskou policii lidem.

V novém oddělení bude mít zázemí preventista kriminality. „Vždy jsme se snažili, aby lidé vnímali městskou policii jako oporu a pomoc, nikoliv jako represivní složku. V tomto duchu jdeme lidem vstříc a nabízíme jim vyřízení jejich záležitostí u strážníků v kultivovaném a důstojném prostředí,“ vysvětlil zřízení oddělení starosta Trutnova Michal Rosa.

„Otevření tohoto oddělení bude přínosem pro veřejnost a také významně ulehčí práci operačního, který dosud tuto agendu řešil. Operační koordinuje celou denní směnu, což v některých dnech je i 6 hlídek najednou, přijímá hovory na tísňové lince 156, dále obsluhuje další dvě telefonní linky, přijímá oznámení, vyřizuje přestupky. Tím, že veřejnost odkloníme na nově zřízené kontaktní místo, může se operační plně věnovat svým úkolům a veřejnost nemusí čekat na vyřízení,“ zdůvodnil změny Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov.

Otvírací doba oddělení pro veřejnost kopíruje otvírací hodiny městského úřadu. Lidé tam mohou přijít v pondělí a ve středu v době od 7.00 do 17.00 a v ostatních pracovních dnech od 7.00 do 15.30. Parkovací karty je možné vyřídit denně od 7.00 do 15.00. O víkendu bude zavřeno. Telefonní kontakt na oddělení je 499 803 299. Pokud bude oddělení zavřeno, bude linka automaticky přepojena na linku 156.