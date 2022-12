„Je to jedna z mála věcí, kterou jsme schopni zrealizovat do doby, než mezi Královcem a Trutnovem začnou proudit auta z polské dálnice,“ potvrdil trutnovský starosta, že umístění radarů má přímou souvislost s dokončením polské silnice S3, která bude pravděpodobně už příští rok hotová.

Instalování radarů obce vítají. Město Trutnov vyjde jejich pořízení zhruba na tři miliony korun. Obce si zajistí na svoje náklady stožáry, na kterých jsou radary připevněné, a přípojky. „Příprava bude trvat zhruba rok, radary by se měly objevit v obcích koncem příštího roku. Přesná místa se budou upřesňovat s dopravním inspektorátem Policie ČR. My můžeme měřit tam, kde nám to dovolí,“ řekl starosta Trutnova.

Obávají se nárůstu dopravy

Starosta Bernartic Radek Hojný umístění radaru přivítal. „Usilujeme o něj delší dobu. Až se otevře dálnice na polské straně, očekáváme obrovský nárůst dopravy. Chceme proto zvýšit bezpečnost, především v centru obce, kde jsou nepřehledné úseky. Jakmile se postaví dálniční úsek na české straně, doprava se zklidní a radary by měly jít pryč,“ dodal starosta Bernartic.

Také Mladé Buky instalaci radaru kvitují s povděkem. „Dlouho jsem žádala městský úřad v Trutnově, aby radar v Hertvíkovicích byl. Silnice první třídy tam je široká a svádí k rychlé jízdě, kamiony to tam hodně valí. Úsekový radar tam bude do doby, než se postaví cyklostezka,“ řekla starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Z Hertvíkovic se poté úsekový radar přesune do městské části Trutnova Babí.

Jasno mají i ve Zlaté Olešnici. „Jsme šťastní, že radary pro Zlatou Olešnici trutnovské zastupitelstvo schválilo. Situaci monitorujeme v letošním roce a nekázeň řidičů při jízdě naší obcí je opravdu veliká. Očekáváme zklidnění dopravy a větší bezpečnost,“ zajásala starostka obce Eva Kmiećová.

Tisíce přestupků v Mladých Bukách

Trutnov si od stálého úsekového měření slibuje také to, že částečně rozváže ruce strážníkům, kteří v okolních obcích měřili rychlost průběžně. „Naši strážníci se budou moct věnovat jiným záležitostem ve chvíli, kdy za ně některé úseky pohlídá radar,“ zmínil Rosa.

Oznámení o přestupcích bude rozesílat řidičům Městský úřad Trutnov, který také bude inkasovat příjmy z pokut. Bude kvůli tomu muset nabrat nové zaměstnance na správní oddělení, které agendu vyřizuje. „Nicméně hledáme i softwarové řešení, které by snížilo na minimum počet pracovních úvazků, které budou potřeba zřídit,“ uvedl Rosa.

V loňském roce překročilo rychlost na dosud jediném místě v okolí Trutnova - v Mladých Bukách - na cestě na hory, kde měří úsekový radar, takřka šest a půl tisíce motoristů. Dostali výzvu k zaplacení pokut v celkové výši dosahující bezmála osm milionů korun. V první polovině letošního roku evidoval Městský úřad Trutnov pět tisíc přestupků a vybral čtyři miliony korun.

Radarů v Česku přibývá

Navyšování počtu úsekových radarů v obcích je v Česku v poslední době trendem. Zatímco ještě před čtyřmi lety pracovníci Českého metrologického institutu (ČMI) evidovali 118 úsekových radarů, loni jich na českých silnicích bylo už 183 a letos za první polovinu roku dostalo kolek od ČMI dalších 88 úsekových radarů. „V posledních letech počet těchto radarů rostl. Na druhou stranu jsou pořád úsekové rychloměry výrazně méně četné než stacionární rychloměry měřící okamžitou rychlost vozidel,“ uvedl generální ředitel ČMI Jiří Tesař.

