Město totiž již dříve rozhodlo o demolici a získalo na ni státní dotaci. Úpice dům zbourá za 1,9 milionu korun, což je čtyřnásobně méně než radnice původně počítala, dotace pokryje 60 procent. Volnou plochu plánuje město využít jako stavební parcely pro bydlení. "Je to pro nás momentálně strategické místo, které můžeme zužitkovat pro výstavbu. Máme vytipované i další lokality, kde by se mohlo stavět," řekl starosta Úpice Petr Hron.

Ještě tento měsíc se tak musí s místem rozloučit parta airsoftových nadšenců z Trutnovska, Náchodska a Hradecka. Plánovaná demolice se totiž rychle přiblížila. "Objekt jsme loni vyčistili od nepořádku, kterého bylo 250 kubíků, uklidili, zametli, odvezli na vlastní náklady a přizpůsobili ho k účelům airsoftu. Pomáhali nám hasiči z Úpice a Havlovic," uvedl Petr Geisler.

"Úžasně se o to postarali," pochválil je starosta Petr Hron. "Bohužel přišli se svým záměrem v momentě, kdy už jsme měli odsouhlasenou dotaci, která nám pokryje více než polovinu nákladů demoličních prací. Ty se nám navíc podařilo vysoutěžit velice výhodně. Přihlásilo se sedm firem, a přestože jsme původně předpokládali cenu 8-9 milionů, nakonec bude stát bourání 1,9 milionu korun," přiblížil situaci starosta Úpice.

"Sháněli jsme oficiální prostor na airsoft. Dostal jsem informaci, že dům je opuštěný a čeká ho demolice. Proto jsem oslovil město, zda by nám ho pronajalo," objasnil Petr Geisler, proč měla jeho parta zájem o vybydlený dům plný nepořádku. "Chtěli jsme, aby tam také mohli trénovat a cvičit hasiči nebo psovodi, a to se povedlo," dodal.

Vyznavači moderního druhu vojenského sportu podobného paintballu, kteří používají při akci maskáče, kalašnikovy nebo americké pušky M4, pořádali v sobotu v okolí arény gulag akci pro veřejnost. Její výtěžek zamíří do psího útulku v Trutnově. Z okna nejvyššího patra budovy se slaňoval psovod se svým psím parťákem, na nedalekém parkovišti u fotbalového stadionu Sparty strážníci ukázali zadržení pachatele služebním psem, v akci byli také dobrovolní hasiči.

"Tuto neděli pořádáme akci Poslední výstřel, protože areál poté předáváme zpět městu a začne bourání. V nájmu jsme ho měli do začátku demoličních prací, tak to bylo domluvené," potvrdil Geisler.

Proč zvolili airsoftoví nadšenci název Aréna Gulag CQB? "Má to dva významy. Jednak jsme se v objektu, kde bylo 22 bytů, půdy a sklepy, strašně nadřeli. Odpadu tam totiž bylo opravdu hrozně moc, museli jsme na tom hodně pracovat, skoro jako v gulagu. Druhý význam gulagu pochází z počítačové bojové hry," vysvětlil Petr Geisler neobvyklé pojmenovaní vybydleného prostoru, který bude brzy srovnaný se zemí.

"Plocha zůstane v majetku města. Začínáme připravovat nový územní plán. Zaznamenali jsme větší poptávku po bydlení, byť Úpice měla dlouho pověst, že to není lukrativní místo. Máme vytipované lokality, kde by se mohlo stavět. Pozemek bývalého bytového domu je klíčový pro odstartování výstavby," nastínil představy radnice Petr Hron.

Skupina hráčů airsoftu si bude hledat nové místo pro svoje aktivity. "Nečekali jsme, že budovu v Úpici opustíme tak rychle. Je nám to líto, protože jsme na ní pracovalo půl roku. Zájem o naši gulag arénu byl i ze zahraničí, z Německa, Polska a dokonce i Portugalska. Nejbližší objekty pro airsoft jsou na Liberecku a ve Středočeském kraji, to je 150 kilometrů," poznamenal Geisler.

Airsoftu se věnují v jeho komunitě hráči více generací, od 12 do 60 let. Jde o způsob boje používaný armádami a speciálními jednotkami v uzavřených prostorech. Zbraně jsou poháněny vzduchem nebo plynem a střílí plastové airsoftové kuličky ráže 6 milimetrů. "Je to takové kopírování profi vojáků, sport hodně přiblížený realitě," vystihl zaměření Petr Geisler.

