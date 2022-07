„Stála nás přes milion korun. K hodnocení jsme přizvali Českou komoru architektů a z šesti projektů jsme vybrali trojici nejlepších,“ uvedl jednatel společnosti Karsit Vít Kaiser.

Návrhy architektů na využití 17 hektarů u výpadovky z Dvora na Hradec Králové chce představit veřejnosti a spolu s městem z nich vybrat to nejlepší pro budoucí rezidenční čtvrt s poetickým názvem V lukách.

„Bude tady smíšená zástavba, desítky rodinných domů, bytů, komerčních prostor pro služby a zeleň. Počítá se i se sportovišti, s padesátimetrovým krytým plaveckým bazénem. Ten by ale stavělo město, zbytek budeme investovat my,“ vysvětlil plány Kaiser.

Odpor proti lisovně

Původní plány na stavbu moderní lisovny narazily na tuhý odpor místních, toho se u zcela jinak zaměřeného projektu firma neobává. Plán na nové využití pozemků se líbí i královédvorskému starostovi Janu Jarolímovi.

„Lidé, kteří tam žijí, navzdory platnému územnímu plánu prostě továrnu nechtějí. Už při jednání s odvolateli zaznívalo, abychom tam raději postavili nějaké baráčky, bydlení tady ve Dvoře chybí,“ podotkl Jarolím.

Podle starosty jsou louky mezi městem a místní částí Zboží pro bydlení ideální. „Jsem hrozně rád, že si zaplatili architektonickou soutěž, aby ty návrhy byly smysluplné, nápadité, prostě měly hlavu a patu. To místo bude v budoucnu dobře napojené i na dálnici,“ připomněl královédvorský starosta.

Chybí ale důležitý krok. Změnit územní plán. „Já si myslím, že to nemůže ztroskotat. Z lidského hlediska ve Dvoře chybí nové bydlení na úrovni. A místo zeleného kopce chceme vytvořit zónu, která spojí vesnici Zboží a Dvůr, udělá klidovou zónu s krásnou výstavbou a ještě uspokojí potřeby města,“ poznamenal Kaiser. Jednatel Karsitu věří, že nová výstavní čtvrť vyroste na okraji Dvora do pěti let.

Změna územního plánu

Právě v pátek vyhodnocená architektonická soutěž bude jedním z podkladů rozhodování zastupitelů o změně územního plánu. Podle starosty to bude zřejmě úkol pro nové zastupitelstvo po zářijových komunálních volbách.

„Změna územního plánu se bude schvalovat někdy na podzim, možná ještě později. Do té doby by měla být k dispozici studie, její součástí by měla být architektonická soutěž a to by mělo zastupitelům ukázat, zda je to krok správným směrem,“ uvedl Jarolím.

Karsit investoval do pozemků při přípravě lisovny přes sto milionů korun. Platil za pozemky, projekt továrny a zasíťování. Nakoupené stroje přemístil do Jaroměře a Hradce Králové. V areálu někdejšího ZVÚ v Kuklenách už rozjel výrobu originálních náhradních dílů pro koncern Vokswagen. Teď v Hradci pracuje 43 lidí, do budoucna to mají být stovky. Právě pracovní místa byla argumentem pro původní plán na stavbu továrny na zelené louce ve Dvoře. „Platy tady u nás dnes začínají na 40 tisících korun,“ dodal jednatel společnosti Karsit.