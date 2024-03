Kritickou situaci s nedostatkem využitelných sportovních ploch ve Dvoře Králové nad Labem by mohlo do budoucna vyřešit vybudování tréninkového centra mládeže. Vyrostlo by na městských pozemcích na ploše 14 tisíc metrů čtverečních v Seifertově ulici na někdejší skládce komunálního odpadu pod areálem technických služeb. Investiční záměr představil na zastupitelstvu Nasik Kiriakovský.

Areál má sloužit především pro fotbalovou mládež, žáky základních škol, členy volejbalového oddílu, dalších sportů a veřejnost. Na sousedních městských pozemcích by vznikla parkovací stání pro osobní auta a autobusy. Základem tréninkového centra jsou podle Nasika Kiriakovského dvě plnohodnotná fotbalová hřiště se zázemím. Jedno hřiště by bylo s přírodním trávníkem, druhé s umělou trávou. Další hřiště by byla volejbalová a víceúčelová.

„Využití menších hřišť je tématem k diskusi, záměr bude projednán ve sportovní komisi,“ uvedl. Dvorský radní nechal na svoje náklady zpracovat vizualizace od hradecké projekční kanceláře Adonis. která se zabývá přípravou sportovních staveb. Podílela se například na vybudování fotbalového areálu pro mládežnické týmy FC Hradec Králové Bavlna.

Dvůr získá dotaci 109 milionů na sanaci Mayerovy továrny, část areálu zbourá

V minulých letech měl Dvůr Králové čtyři fotbalová hřiště, dnes mu zůstalo jediné pod Hankovým domem. „Projekt je reakcí na neúspěšná jednání města se společností Juta o prodeji nebo pronájmu sportovišť, která vlastní a nijak nevyužívá. Tato situace nás donutila hledat vhodné plochy, které jsou ve vlastnictví města, což je také jedna z činností komise pro územní plánování a rozvoj," vysvětlil Nasik Kiriakovský.

Lepší podmínky pro sport

Situaci ve Dvoře Králové popsal trenér fotbalové mládeže Stanislav Ježek a dlouholetý hráč místního fotbalového klubu, který má se sportovním prostředím ve městě bohaté zkušenosti. „Ve Dvoře Králové máme pouze jeden všesportovní stadion pod Hankovým domem. Tento areál využívá fotbalový oddíl, oddíl atletiky, atletika Sokol, Sokol jako takový, hobby sportovci a další. Často dochází k situaci, že je areál přetížený a nikdo z uživatelů jej v daný moment nemůže využít naplno s ohledem na ostatní.“

Tréninkové centrum mládeže by Stanislav Ježek hodně uvítal. Podle něj by zajistilo nejen lepší a odpovídající podmínky pro sport ve Dvoře Králové, ale také by významně odlehčilo vytíženému areálu pod Hankovým domem. „Nebude tak docházet k situacím, kdy fotbalové míče létají mezi skokany do výšky, mezi malé Sokoly při atletických pohybových hrách, kdy atleti nebudou s oštěpy a disky čekat někde bokem, dokud nedotrénuje fotbal. Fotbalisté nepůjdou domů bez tréninku, protože dopoledne chvilku pršelo a trávník je mokrý a mohl by se rozdupat, tak je zavřený a jiný prostě není,“ vyjmenoval příklady současné nelichotivé situace.