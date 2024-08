V jaké fázi jsou přípravy rekonstrukce Tyršova koupaliště?

Letos na jaře ukončila činnost pracovní skupina rady města sestavená za účelem zadání revitalizace areálu koupaliště. Členy skupiny byli zástupci místních spolků, veřejnosti, projektant i několik zastupitelů města. Jejím výstupem je souhrnný dokument s řadou doporučení pro rekonstrukci areálu koupaliště. V současné době probíhá předprojektová příprava v souladu s doporučeními pracovní skupiny. Dokument je k dispozici na webu města.

Jak se bude postupovat?

Na základě doporučení pracovní skupiny se zadávají jednotlivé práce na předprojektové přípravě. Jedná se například o geodetické zaměření areálu, inženýrských sítí a pasportizaci stavebních objektů a aktualizaci pasportu zeleně, dále stavebně-technický průzkum zatrubení potoka Netřeby, Lipnického potoka a dalších vodotečí, nebo technický/mykologický průzkum objektů v areálu koupaliště. Geologický a hydrogeologický průzkum pro potřeby rekonstrukce rekreačního bazénu je již zpracovaný a pokud bude třeba, budou tyto dokumenty součástí vyhotovení studie revitalizace.



close info Zdroj: Síla Dvora zoom_in Místostarosta Dvora Králové nad Labem Vítězslav Šturma.

Kdy bude tato příprava hotová?

V ideálním případě budou veškeré podklady pro zadání k dispozici na přelomu roku. Po schválení popisu investičního záměru bude zadána architektonická studie staveb a území Tyršova koupaliště v rámci jeho celkové revitalizace. Tato studie by pak měla být závazným dokumentem pro realizaci všech navržených opatření.

Proč zatím rekonstrukce nezačala?

V roce 2020 byla dokončena přestavba objektu s toaletami a sprchami a na ni měl navázat připravovaný dílčí projekt rekonstrukce rekreačního bazénu. Ten však v pokročilé fázi zastavili zastupitelé s tím, že s ohledem na historickou hodnotu areálu koupaliště není možné zahájit stavební práce, ale je nutné s areálem při revitalizaci pracovat koncepčně jako s celkem. V návaznosti na toto rozhodnutí město uspořádalo rozsáhlé dotazníkové šetření pro veřejnost na téma rozvoje areálu koupaliště, jehož výstupem bylo přes 700 vyjádření s řadou podnětů. Poté rada města vytvořila pracovní skupinu, která si dala za cíl definovat potřeby uživatelů koupaliště, definovat hodnotné prvky areálu a stanovit priority pro budoucí revitalizaci.

REKREAČNÍ BAZÉN

Nejkritičtěji vnímané místo koupaliště. Bazén je bez filtrace s aplikací chemie na hladinu, stav opakovaně kritizuje hygienická stanice, stavební stav za hranicí životnosti s potřebou rozsáhlejších oprav před každým začátkem sezony, netěsnost bazénové vany vyvolává potřeba dopouštění vody v objemu 80-100 metrů krychlových denně.

Kdy tedy začne rekonstrukce?

Rekonstrukce koupaliště začne po vypracování architektonické studie. Ta by měla zároveň určit priority a etapy celé rekonstrukce, kterou nebude možné s ohledem na rozsah a finanční náročnost zvládnout v jednom kroku. Po schválení této studie se začne připravovat potřebná dokumentace pro jednotlivé etapy. Důležité však bude, aby i všechna budoucí vedení města respektovala tuto studii a dokončila celkovou rekonstrukci v navržené podobě.

Jak by měla rekonstrukce probíhat a co by se mělo opravovat?

Průběh, etapy i předpokládané investiční náklady by měly vzejít z architektonické studie. V tuto chvíli nedokážeme predikovat stav jednotlivých objektů, potřebu oprav, ani postupné kroky.

Neurychlí současný kritický stav zahájení rekonstrukce?

Neurychlí. Problémy, se kterými jsme se nyní potýkali, byly čistě technického rázu a řešily se jako havárie. Tyto havárie si vyžádají náklady ve výši několika milionů korun, ale nebudou v budoucnu limitovat plánovanou rekonstrukci. Jedná se o investice do technické infrastruktury, které jsou a budou nezbytně nutné v jakékoliv navržené budoucí podobě areálu koupaliště.



Nejdůležitější podmínkou pro celkovou revitalizaci areálu Tyršova koupaliště je podle členů pracovní skupiny zachování charakteru areálu, jeho využití a funkce. Novostavby budou řešeny konceptuálně a s ohledem na historickou hodnotu celého koupaliště, které pochází z roku 1933. Priority rekonstrukce s doporučeními pracovní skupiny: - oprava rekreačního bazénu, jeho nová podoba bude z nerezu

- rekreační bazén bude rozdělen na dvě části, když zhruba 2/3 délky budou sloužit jako rekreační bazén, bez skluzavky a masážních lavic, zbývající zhruba 1/3 prostoru bude využita pro dopadovou plochu tobogánů, případně zážitkových prvků

- všechny bazény budou respektovat stávající šíři plaveckého bazénu,

- rekreační i zážitkový bazén bude vyhříván, s možností provizorního vyhrazení plaveckých drah „napříč“ v mezisezoně.

Mohlo by vás také zajímat: Budimex se bude bránit právní cestou, boj o největší dálniční zakázku pokračuje