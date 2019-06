Jilemničtí jsou zděšení, jak se může odsouzená vražedkyně, která záhadným způsobem otěhotněla ve vězení, libovolně pohybovat po městě. Řeší už i to, jestli bude na vítání občánků, až porodí potomka. „Je nepochopitelné, jak se něco takového mohlo vůbec stát. Podle mě nemůže být taková osoba na svobodě a volně se producírovat po městě po tom všem, co spáchala. Pokud je těhotná, tak má být ve vězeňské nemocnici. Nelze se divit, že lidé mají strach,“ tvrdí místostarosta Jilemnice Vladimír Vinklář.

Maličká svatba na radnici

Ten před dvěma lety na jilemnické radnici oddával vražedný pár. Aniž tušil, čeho jsou novomanželé Janákovi schopni. Janáková předloni v červenci u Lázní Bělohrad zastřelila 50letého sběratele mincí a známek z Prahy zezadu do hlavy, manžel Jaroslav odtáhl tělo do kukuřičného pole. Spolu se dvakrát neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace, připravovali i další dvě loupežné vraždy sběratelů. Všechny zločiny plánovali ze zištných důvodů, protože měli velké dluhy a byli ve špatné finanční situaci.

„Byla to jen maličká svatba, pouze novomanželé a svědci,“ vybavuje si místostarosta. „Tehdy působili úplně v pohodě,“ dodává.

Že to byl on, kdo Janákovi oddával, ho upozornila v tomto týdnu matrikářka. Na radnici se jejich návratem začali zabývat poté, co vyplulo na povrch, že vražedkyně se vrátila do města. „Už za námi chodí lidé a ptají se, jestli bude dotyčná žena na vítání občánků,“ říká. „Budeme ji muset s miminkem pozvat, jako každého nového občana Jilemnice. Záleží, jestli přijde. Pozvánky rozesíláme všem rodičům novorozenců, ale ne vždy všichni pozvánku využijí a přijdou,“ odpovídá Vladimír Vinklář.

I tyto dotazy obyvatel potvrzují, co návrat vražedkyně do Jilemnice způsobil. „Ve městě je to obrovské téma. Panuje velká nejistota. Lidé ví, co udělala, a mají strach,“ přibližuje situaci.

Radnice zalarmovala strážníky, kteří jsou ve střehu.

Bezcitná mrcha

Lidé jsou rozzlobení. „Taková svině nemá mít právo na nic a rozhodně by ji měli pro jistotu vykastrovat hned po porodu! Bezcitná mrcha, která kvůli drobným připraví rodinu o otce a ještě si plánovali další "kšefty", přece nemá co dělat na svobodě,” vyslovil svůj názor v debatě na sociálních sítích jeden muž.

„Bohužel ji znám osobně. Jak tu mrchu, tak její matku. A ve městě bych nechtěl ani jednu,” připojil neblahou zkušenost jeden z diskutujících.

„Já si myslím, že by to šlo, kdyby se vyhejbala vězení a furt přicházela do jiného stavu. Třeba to má v plánu aby byla na svobodě co nejdéle,” vyjádřila se další z debatujících.

Přítomnost vražedkyně v Jilemnici je opravdu velké téma. „Je to pořádnej masakr, co se tu děje. Pak se divěj, co lidé vyváděj, když jim to nakonec všechno stejně projde. To dítě by nemělo být vůbec v jejích rukách. Ještě oddělá pět chlapů a pak si muže celá ČR tleskat, jak to dobře vymysleli páni poslanci a jejich díry v zákonech budou zalepovat na poslední chvíli?!” rozzlobila se žena.

Názor přidala i další z obyvatelek Jilemnice. “Je do nebes volající, že nastávající matky, které jsou před porodem nemocné, pronásledují kontroly i 10 minut před začátkem vycházek a to se "provinily" jen tím, že jim není dobře a že nemohou v těhotenství pracovat. A tvor, který nectí zákon, který nemá úctu k životu, má přivést na svět život nový, který mimochodem zničila už ve chvíli, kdy ho chladně a účelově počala, si chodí volně, kam chce, kdy chce, jen tak.”

Jednu vraždu provedli, další chystali

Nejzávažnější zločin spáchali Janákovi 31. července 2017, kdy zavraždili padesátiletého sběratele mincí a známek z Prahy. Pod záminkou, že mají na prodej předměty k rozšíření jeho sbírky, jej vylákali na schůzku a Janáková ho při společné jízdě autem střelila poblíž Lázní Bělohrad zezadu do hlavy. Janák pak tělo odtáhl do kukuřičného pole a muži sebral ledvinku s telefonem, doklady a 34 000 korun.

Vraždě předcházely čtyři další skutky, u nichž byl motivem rovněž finanční zisk. Dvakrát se manželé neúspěšně pokusili zavraždit svého zaměstnance z herny v Nové Pace. Navedl je k tomu spoluobžalovaný Martin Herzán, který uzavřel se zamýšlenou obětí životní pojistku a s Janákem se domluvil, že se o peníze vyplacené pojišťovnou rozdělí. Herzánovi soud potvrdil osmiletý trest.

Janák zaměstnance nejprve v noci vylákal na opuštěnou silnici pod záminkou, že půjdou společně vykrást kostel. Muže se na místě snažil přejet autem, způsobil mu však jen pohmožděniny a oděrky. Ani napodruhé, kdy manželé podali zaměstnanci kávu s rohypnolem a poté jej nechali havarovat s vozem, plán nevyšel - zamýšlená oběť opět vyvázla s povrchovými zraněními.

Janákovi podle verdiktu připravovali ještě další dvě loupežné vraždy, a to sběratelů, které si vyhlédli prostřednictvím internetových inzerátů. Chtěli je vylákat na opuštěná místa, kde je Janáková měla střelit zezadu do hlavy v okamžiku, kdy si muži budou prohlížet domnělou sbírku v kufru auta. Jeden muž schůzku na poslední chvíli zrušil. Druhému zachránilo život to, že Janákovi napsal, že přijede bez peněz a nabízené předměty chce nejprve vidět.

Janák se při policejních výsleších přiznal a usvědčil i svou ženu a Herzána. V hlavním líčení pak změnil výpověď v tom smyslu, že zamýšlel loupit, ne vraždit. Jeho advokátka dnes poukazovala mimo jiné na to, že klient byl ve vleku manželky a že by při své naivitě a jednoduchosti nedokázal podobné činy zinscenovat. Právnička Janákové naopak uváděla, že klientku dostalo do těžké životní situace její manželství a k použití zbraně ve zkratu ji dohnala agresivita manžela. Janáková se k vraždě doznala, vinu u zbylých čtyř skutků popřela.